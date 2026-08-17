Het nieuwe voetbalseizoen is in volle gang en ook EA Sports FC 27 gaat hierin mee. Bekijk hier de best beoordeelde spelers van dit seizoen.

Of je nou voor Ajax, PSV of Feyenoord bent: het seizoen is teleurstellend begonnen. Geniet er nog maar van, AZ-fans! Afijn, wellicht dat dit nieuwtje het verdriet van puntenverlies een beetje verlicht. EA Sports heeft de best beoordeelde spelers van EA Sports FC 27 vrijgegeven. De aanvallers nemen de leiding, want Kylian Mbappé en Erling Haaland krijgen de hoogste waardering met allebei een score van 91, terwijl Alexia Putellas de eerste plaats bij de vrouwen behoudt met ook een OVR (Algemene Beoordeling) van 91. Hieronder zie je in een compact lijstje de beste spelers in de game. Waarom een top 27? Daarvoor mag je bij EA Sports wezen, maar het heeft vast iets met de titel te maken.

EA Sports FC 27 best beoordeelde spelers (mannen)

1. Kylian Mbappé - 91 - ST - Real Madrid

2. Erling Haaland - 91 - ST - Manchester City

3. Rodri - 90 - CDM - Manchester City

4. Ousmane Dembélé - 90 - ST - Paris Saint-Germain

5. Vitinha - 90 - CM - Paris Saint-Germain

6. Harry Kane - 90 - ST - FC Bayern München

7. Michael Olise - 90 - RM - FC Bayern München

8. Pedri - 90- CM - FC Barcelona

9. Lamine Yamal - 90 - RW - FC Barcelona

10. Thibaut Courtois - 90- GK - Real Madrid

11. Jude Bellingham - 90 - CAM - Real Madrid

12. Gabriel - 89 - CB - Arsenal

13. Gianluigi Donnarumma - 89 - GK - Manchester City

14. Bruno Fernandes - 89 - CAM - Manchester United

15. Khvicha Kvaratskhelia - 89 - LW - Paris Saint-Germain

16. Nuno Mendes - 89 - LB - Paris Saint-Germain

17. Willian Pacho - 89 - CB - Paris Saint-Germain

18. Lionel Messi - 89 - CAM - Inter Miami

19. Vinícius Júnior - 89 - LW - Real Madrid

20. Jan Oblak - 88 - GK - Atlético Madrid

21. Declan Rice - 88 - CDM - Arsenal

22. William Saliba - 88 - CB - Arsenal

23. Virgil van Dijk - 88 - CB - Liverpool

24. Achraf Hakimi - 88 - RB - Paris Saint-Germain

25. João Neves - 88 - CM - Paris Saint-Germain

26. Joshua Kimmich - 88 - CDM - FC Bayern München

27. Luis Díaz - 88 - LM - FC Bayern München

EA Sports FC 27 best beoordeelde spelers (vrouwen)

1. Alexia Putellas - 91 - CM - London City Lionesses

2. Aitana Bonmatí - 90 - CM - FC Barcelona

3. Khadija Shaw - 90 - ST - Manchester City

4. Caroline Graham Hansen - 89 - RW - FC Barcelona

5. Mariona - 89 - CM - Arsenal

6. Ewa Pajor - 89 - ST - FC Barcelona

7. Claudia Pina - 89 - LW - FC Barcelona

8. Temwa Chawinga - 89 - LM - Kansas City Current

9. Mapi León - 88 - CB - London City Lionesses

10. Patri Guijarro - 88 - CDM - FC Barcelona

11. Yui Hasegawa - 88 - CDM - Manchester City

12. Klara Bühl - 88 - LM - FC Bayern München

13. Alessia Russo - 88 - ST - Arsenal

14. Sophia Wilson - 88 - ST - Portland Thorns FC

15. Melchie Dumornay - 88 - ST - OL Lyonnes

16. Barbra Banda - 88 - ST - Orlando Pride

17. Debinha - 87 - CAM - Kansas City Current

18. Irene Paredes - 87 - CB - FC Barcelona

19. Kadidiatou Diani - 87 - RM - London City Lionesses

20. Rose Lavelle - 87 - CAM - Gotham FC

21. Sakina Karchaoui - 87 - CM Paris Saint-Germain

22. Vivianne Miedema - 87 - CAM - Manchester City

23. Ona Batlle - 87 - RB - Arsenal

24. Lauren Hemp - 87 - LM - Manchester City

25. Ann-Katrin Berger - 87 - GK - Gotham FC

26. Pernille Harder - 87 - CAM - FC Bayern München

27. Hannah Hampton - 87 - GK - Chelsea

EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.