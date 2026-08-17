Overzicht: Dit zijn de best beoordeelde spelers van EA Sports FC 27
Het nieuwe voetbalseizoen is in volle gang en ook EA Sports FC 27 gaat hierin mee. Bekijk hier de best beoordeelde spelers van dit seizoen.
Of je nou voor Ajax, PSV of Feyenoord bent: het seizoen is teleurstellend begonnen. Geniet er nog maar van, AZ-fans! Afijn, wellicht dat dit nieuwtje het verdriet van puntenverlies een beetje verlicht. EA Sports heeft de best beoordeelde spelers van EA Sports FC 27 vrijgegeven. De aanvallers nemen de leiding, want Kylian Mbappé en Erling Haaland krijgen de hoogste waardering met allebei een score van 91, terwijl Alexia Putellas de eerste plaats bij de vrouwen behoudt met ook een OVR (Algemene Beoordeling) van 91. Hieronder zie je in een compact lijstje de beste spelers in de game. Waarom een top 27? Daarvoor mag je bij EA Sports wezen, maar het heeft vast iets met de titel te maken.
EA Sports FC 27 best beoordeelde spelers (mannen)
- 1. Kylian Mbappé - 91 - ST - Real Madrid
- 2. Erling Haaland - 91 - ST - Manchester City
- 3. Rodri - 90 - CDM - Manchester City
- 4. Ousmane Dembélé - 90 - ST - Paris Saint-Germain
- 5. Vitinha - 90 - CM - Paris Saint-Germain
- 6. Harry Kane - 90 - ST - FC Bayern München
- 7. Michael Olise - 90 - RM - FC Bayern München
- 8. Pedri - 90- CM - FC Barcelona
- 9. Lamine Yamal - 90 - RW - FC Barcelona
- 10. Thibaut Courtois - 90- GK - Real Madrid
- 11. Jude Bellingham - 90 - CAM - Real Madrid
- 12. Gabriel - 89 - CB - Arsenal
- 13. Gianluigi Donnarumma - 89 - GK - Manchester City
- 14. Bruno Fernandes - 89 - CAM - Manchester United
- 15. Khvicha Kvaratskhelia - 89 - LW - Paris Saint-Germain
- 16. Nuno Mendes - 89 - LB - Paris Saint-Germain
- 17. Willian Pacho - 89 - CB - Paris Saint-Germain
- 18. Lionel Messi - 89 - CAM - Inter Miami
- 19. Vinícius Júnior - 89 - LW - Real Madrid
- 20. Jan Oblak - 88 - GK - Atlético Madrid
- 21. Declan Rice - 88 - CDM - Arsenal
- 22. William Saliba - 88 - CB - Arsenal
- 23. Virgil van Dijk - 88 - CB - Liverpool
- 24. Achraf Hakimi - 88 - RB - Paris Saint-Germain
- 25. João Neves - 88 - CM - Paris Saint-Germain
- 26. Joshua Kimmich - 88 - CDM - FC Bayern München
- 27. Luis Díaz - 88 - LM - FC Bayern München
EA Sports FC 27 best beoordeelde spelers (vrouwen)
- 1. Alexia Putellas - 91 - CM - London City Lionesses
- 2. Aitana Bonmatí - 90 - CM - FC Barcelona
- 3. Khadija Shaw - 90 - ST - Manchester City
- 4. Caroline Graham Hansen - 89 - RW - FC Barcelona
- 5. Mariona - 89 - CM - Arsenal
- 6. Ewa Pajor - 89 - ST - FC Barcelona
- 7. Claudia Pina - 89 - LW - FC Barcelona
- 8. Temwa Chawinga - 89 - LM - Kansas City Current
- 9. Mapi León - 88 - CB - London City Lionesses
- 10. Patri Guijarro - 88 - CDM - FC Barcelona
- 11. Yui Hasegawa - 88 - CDM - Manchester City
- 12. Klara Bühl - 88 - LM - FC Bayern München
- 13. Alessia Russo - 88 - ST - Arsenal
- 14. Sophia Wilson - 88 - ST - Portland Thorns FC
- 15. Melchie Dumornay - 88 - ST - OL Lyonnes
- 16. Barbra Banda - 88 - ST - Orlando Pride
- 17. Debinha - 87 - CAM - Kansas City Current
- 18. Irene Paredes - 87 - CB - FC Barcelona
- 19. Kadidiatou Diani - 87 - RM - London City Lionesses
- 20. Rose Lavelle - 87 - CAM - Gotham FC
- 21. Sakina Karchaoui - 87 - CM Paris Saint-Germain
- 22. Vivianne Miedema - 87 - CAM - Manchester City
- 23. Ona Batlle - 87 - RB - Arsenal
- 24. Lauren Hemp - 87 - LM - Manchester City
- 25. Ann-Katrin Berger - 87 - GK - Gotham FC
- 26. Pernille Harder - 87 - CAM - FC Bayern München
- 27. Hannah Hampton - 87 - GK - Chelsea
EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.
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Rating Depay: 12
Ik mis Jordie Clasie in dit lijstje een beetje...
Dat de vrouwen dezelfde rating krijgen als de mannen maakt dit ongeloofwaardig. Bij bij IFFHS hebben we berekend dat je de kwaliteiten van de vrouwen moet delen door zeven om een enigszins realistische vrouwen rating te krijgen. Dus Alexia Putella 91÷7=13.
Maak die Van Dijk nou gewoon 82 joh. Heb al jaren geen FIFA meer gespeeld maar ze waren toch altijd redelijk streng op profs die aan het eind van hun carriere een stuk minder worden?
Hmm ok kan bijna geen enkele vrouwelijke speelster om eerlijk te wezen. Alleen Miedema zegt me wat.
Virgil 88 haha hebben ze het laatste wk niet gekeken waar hij bij de 1-1 van Marokko weer eens lucht aan het dekken was. De man heeft echt zijn beste tijd gehad vind ik.