Hongerig naar meer Diablo V-details? Tijdens de BlizzCon 2026-panel is er meer informatie vrijgegeven over de aanstaande actie-RPG.

In Diablo V heeft de opperdemon Diablo de oorlog gewonnen en Sanctuary om zeep geholpen. Terwijl hij de troon van Westmarch in z'n greep houdt, gebruikt hij de zielen van Sanctuary's mensen als kanonnenvoer in de Eternal Conflict. Een aantal helden hebben dit lot weten te ontsnappen en jij bent er een van. Echter, met de verwoesting van Sanctuary heb je geen plek meer die je thuis kan noemen. Vandaar dat je op pad blijft gaan met caravans door een procedureel landschap waarin het terrein, bezienswaardigheden, monsters en beloningen kunnen veranderen wanneer je terugkeert. Je bouwt als het ware een stoet met compagnons en handelaars die zich verzet tegen de tirannieke regie van Diablo.

Uiteraard kun je zelf kiezen met welke class je te werk gaat. Tijdens BlizzCon 2026 zijn de eerste drie speelbare opties vrijgegeven, waarvan twee bekend en één nieuw. De Demon Hunter opent de jacht met dual kruisbogen, terwijl de Monk zijn geloof (en zijn vuisten) op de proef moet stellen. De nieuwe Plague Knight gebruikt ziektes en uitbraken om zo dood en verderf te zaaien. Kleed deze helden met de beste gear aan en voor fans van de klassieke games: het loot-systeem heeft behoorlijk veel weg van Diablo II, waarbij spelers kunnen zoeken naar 'items die leesbaar en memorabel aanvoelen, en die het waard zijn om er honderden uren aan te besteden'. Tot slot keren gear-based sets terug in Diablo V, waarbij een diepgaand crafting-systeem onderdeel is van het pakketje.

Diablo V is beschikbaar in de lente van 2029 voor de pc en relevante XBOX-consoles.