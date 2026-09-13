Open-wereld shooter STARCRAFT ook in ontwikkeling voor XBOX

Langzaam maar zeker verschijnen er nieuwe details over STARCRAFT. De open-wereld shooter staat ook op de planning voor XBOX-consoles, al is het natuurlijk wel de vraag om welke platformen het precies gaat tegen 2030.

Mocht je BlizzCon 2026 hebben gemist: er is een hoop gebeurd. Van World of Warcraft: Forever tot Diablo V; de grootse aankondigingen vlogen je om de oren. Zo kwam ook STARCRAFT voorbij, al was het niet meteen duidelijk om wat voor soort game het ging. Ja, met een cinematische trailer en weinig beschrijving kom je niet zo ver, maar ondertussen is er meer duidelijk over de game van Far Cry-director Dan Hay. Het gaat om een verhaalgedreven open-wereld shooter, waarin spelers in een dodelijk intergalactisch conflict terecht komen. De trailer zet in ieder geval de toon voor wat er gaat komen, al laat het beeldmateriaal ook op het einde weten dat STARCRAFT gaat lanceren op de XBOX-consoles. Maar ja, met een releasewindow van 2030 is het niet duidelijk of deze game de Xbox Series X|S gaat halen of bestemd is voor Project Helix.

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STARCRAFT is voorlopig in ontwikkeling. Heb jij zin in deze titel?