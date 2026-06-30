Rockstar promoot GTA 6 nu ook met 'Plays best on PS5'
Rockstar en PlayStation lijken steeds verder naar elkaar toe te trekken. In een post op de PlayStation Blog bracht Sony logischerwijs naar buiten dat Grand Theft Auto 6 het beste speelt op een PlayStation 5. Leuke marketingpraat, maar nu brengt Rockstar eenzelfde promotie naar buiten waarin GTA 6 is voorzien van de slogan 'Plays Best on PS5'.
Edit: inmiddels heeft Rockstar de afbeelding aangepast en het Xbox Series logo toegevoegd.
Logischerwijs hebben PlayStation en Rockstar een lange geschiedenis. Beide partijen zijn niet vies van wat crosspromotie en ook in het geval van GTA 6 is dat het geval. Zo is de thumbnail van de PlayStation App voorzien van een typische Vice City-vibe, zien we de game prominent verschijnen in de storefront en is het opstartscherm van de PlayStation 5 voorzien van een GTA 6-animatie.
Sinds gisteren siert het promotiemateriaal van Rockstar zelf echter ook de slogan 'Plays best on PS5'. Hierbij gaat het niet enkel om performance, maar ook om de accessoires die gepaard gaan met de PlayStation 5. Daarbij moet je denken aan adaptive triggers, haptic feedback en 3D-audio.
Heb jij je pre-order al geplaatst? GTA 6 is immers sinds 25 juni te pre-orderen. Wil je meer weten over de aankomende game? Lees dan nu alles wat je moet weten over Grand Theft Auto 6!
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Het lijkt ook wel een PS5 Exclusive.
Helemaal prima, The Rock kan niet veel met dit soort dingen, maar goed.
Pre-Order staat, wel lekker dat dat doosje de 12e binnenkomt dus meteen speelbaar is de 19e en The Rock niet op de postbode moet gaan lopen wachten.
Ik heb mijn pre-order gedaan voor de XSX. Want ik heb geen PS5 en komt ook niet in huis.
Wordt tijd dat ze is beantwoorden of de game 30 of 60 fps op de ps5 pro is. Ik weet dat een gedeelte van de mensen hier niks on geven, maar voor mij is het wel belangrijk. 30fps betekend namelijk voor mij dat ik ga wachten op de pc versie. Ben benieuwd!
En volgend jaar op de PS6 ..
De grootste vraag is of ik dit ook op de Portal kan spelen zonder dat ik mijn ps5 aan hoef te hebben.
Greatness Awaits
Niet zo vreemd toch als Sony destijds de marketingsrechten gekocht heeft bij Rockstar?