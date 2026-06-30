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Rockstar promoot GTA 6 nu ook met 'Plays best on PS5'

Door Rudy Wijnberg

Rockstar en PlayStation lijken steeds verder naar elkaar toe te trekken. In een post op de PlayStation Blog bracht Sony logischerwijs naar buiten dat Grand Theft Auto 6 het beste speelt op een PlayStation 5. Leuke marketingpraat, maar nu brengt Rockstar eenzelfde promotie naar buiten waarin GTA 6 is voorzien van de slogan 'Plays Best on PS5'.

Edit: inmiddels heeft Rockstar de afbeelding aangepast en het Xbox Series logo toegevoegd.

Logischerwijs hebben PlayStation en Rockstar een lange geschiedenis. Beide partijen zijn niet vies van wat crosspromotie en ook in het geval van GTA 6 is dat het geval. Zo is de thumbnail van de PlayStation App voorzien van een typische Vice City-vibe, zien we de game prominent verschijnen in de storefront en is het opstartscherm van de PlayStation 5 voorzien van een GTA 6-animatie.

GTA 6 Plays Best on PS52

Sinds gisteren siert het promotiemateriaal van Rockstar zelf echter ook de slogan 'Plays best on PS5'. Hierbij gaat het niet enkel om performance, maar ook om de accessoires die gepaard gaan met de PlayStation 5. Daarbij moet je denken aan adaptive triggers, haptic feedback en 3D-audio.

Heb jij je pre-order al geplaatst? GTA 6 is immers sinds 25 juni te pre-orderen. Wil je meer weten over de aankomende game? Lees dan nu alles wat je moet weten over Grand Theft Auto 6!

Bron: https://www.rockstargames.com/VI
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 00:23

Het lijkt ook wel een PS5 Exclusive.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
4 dagen geleden om 00:21

Helemaal prima, The Rock kan niet veel met dit soort dingen, maar goed.
Pre-Order staat, wel lekker dat dat doosje de 12e binnenkomt dus meteen speelbaar is de 19e en The Rock niet op de postbode moet gaan lopen wachten.

1
Avatar JustAce
JustAce
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 23:06

Ik heb mijn pre-order gedaan voor de XSX. Want ik heb geen PS5 en komt ook niet in huis.

2
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 21:06

Wordt tijd dat ze is beantwoorden of de game 30 of 60 fps op de ps5 pro is. Ik weet dat een gedeelte van de mensen hier niks on geven, maar voor mij is het wel belangrijk. 30fps betekend namelijk voor mij dat ik ga wachten op de pc versie. Ben benieuwd!

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 19:53

En volgend jaar op de PS6 ..

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 18:55

De grootste vraag is of ik dit ook op de Portal kan spelen zonder dat ik mijn ps5 aan hoef te hebben.

0
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl3 XP Farmer
4 dagen geleden om 18:15

Greatness Awaits

0
Avatar Dea-van-Seagal
Dea-van-Seagal
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 18:14

Niet zo vreemd toch als Sony destijds de marketingsrechten gekocht heeft bij Rockstar?

0
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