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Dispatch kent eindelijk XBOX-releasedatum

Door Bram Noteboom
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Vanaf 29 juli 2026 kunnen XBOX-spelers eindelijk genieten van Dispatch. Met deze release is de verhalende game beschikbaar op elk modern platform.

AdHoc Studio wist zichzelf in laat 2025 in de schijnwerpers te spelen met de release van Dispatch voor de pc en PlayStation 5. De comedy-game werd geprezen om diens unieke ideeën, aangename visuals en tof narratief. Nu is het eindelijk aan de beurt aan de XBOX-spelers om deze titel te ervaren. Men kan dit overigens doen zonder bepaalde gecensureerde elementen die wél aanwezig waren in de Nintendo Switch-versie. Daarnaast kan de XBOX-versie genieten van een cloud-beschikbare feature en de XBOX Play Anywhere-functie: oftewel je kan het met één aankoop op zowel console als pc spelen.

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Dispatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: AdHoc Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5145 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dispatch
Dispatch

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

AdHoc Studio

Uitgever

AdHoc Studio

Release

22 oktober 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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