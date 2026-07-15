Dispatch kent eindelijk XBOX-releasedatum

Vanaf 29 juli 2026 kunnen XBOX-spelers eindelijk genieten van Dispatch. Met deze release is de verhalende game beschikbaar op elk modern platform.

AdHoc Studio wist zichzelf in laat 2025 in de schijnwerpers te spelen met de release van Dispatch voor de pc en PlayStation 5. De comedy-game werd geprezen om diens unieke ideeën, aangename visuals en tof narratief. Nu is het eindelijk aan de beurt aan de XBOX-spelers om deze titel te ervaren. Men kan dit overigens doen zonder bepaalde gecensureerde elementen die wél aanwezig waren in de Nintendo Switch-versie. Daarnaast kan de XBOX-versie genieten van een cloud-beschikbare feature en de XBOX Play Anywhere-functie: oftewel je kan het met één aankoop op zowel console als pc spelen.

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Dispatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.