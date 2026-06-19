AdHoc patcht Switch-versie van Dispatch met druipende donuts

Nog steeds boos dat bepaalde lichaamsdelen in Dispatch voor Nintendo Switch (2) zijn gecensureerd met gigantische zwarte balken? Dat is niet langer nodig, Dispatch HR Violations Pack pakt de censuur namelijk aan. Niet door pontificaal een penis op het scherm te toveren, maar door deze te vervangen met heerlijke ogende, jamdruipende donuts.

Afgelopen jaar wist Dispatch het te schoppen tot één van mijn favoriete games van 2026. Onbeschofte superhelden die op momenten bijzonder echt aanvoelen? Sign me up! Dispatch verscheen op Nintendo Switch echter in gecensureerde vorm. Hierbij werden tepels en penissen bedekt met een zwarte balken en werden slaapkamergeluidjes volledig gedempt.

Vijf maanden na release rectificeert AdHoc het probleem enigszins. Dankzij de HR Violations Pack zijn spelers namelijk in staat om de zwarte balken te vervangen door de voor velen herkenbare mozaïekcensuur (jullie weten wel waar ik het over heb). Ben je echter in voor wat meer chaos, dan kan je ook kiezen voor 'Chaotic', waarin personages bijvoorbeeld in hotpants worden gekleed of een penis wordt vervangen door een druipende donut. Borsten, billen en middelvingers zijn nu overigens ongecensureerd; het gaat hierbij dus enkel om genitaliën.

De Dispatch HR Violations Pack is vanaf nu beschikbaar voor download in de Nintendo eShop op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De censuurpack is tevens beschikbaar op alle andere platformen.