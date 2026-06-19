AdHoc patcht Switch-versie van Dispatch met druipende donuts
Nog steeds boos dat bepaalde lichaamsdelen in Dispatch voor Nintendo Switch (2) zijn gecensureerd met gigantische zwarte balken? Dat is niet langer nodig, Dispatch HR Violations Pack pakt de censuur namelijk aan. Niet door pontificaal een penis op het scherm te toveren, maar door deze te vervangen met heerlijke ogende, jamdruipende donuts.
Afgelopen jaar wist Dispatch het te schoppen tot één van mijn favoriete games van 2026. Onbeschofte superhelden die op momenten bijzonder echt aanvoelen? Sign me up! Dispatch verscheen op Nintendo Switch echter in gecensureerde vorm. Hierbij werden tepels en penissen bedekt met een zwarte balken en werden slaapkamergeluidjes volledig gedempt.
Vijf maanden na release rectificeert AdHoc het probleem enigszins. Dankzij de HR Violations Pack zijn spelers namelijk in staat om de zwarte balken te vervangen door de voor velen herkenbare mozaïekcensuur (jullie weten wel waar ik het over heb). Ben je echter in voor wat meer chaos, dan kan je ook kiezen voor 'Chaotic', waarin personages bijvoorbeeld in hotpants worden gekleed of een penis wordt vervangen door een druipende donut. Borsten, billen en middelvingers zijn nu overigens ongecensureerd; het gaat hierbij dus enkel om genitaliën.
De Dispatch HR Violations Pack is vanaf nu beschikbaar voor download in de Nintendo eShop op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De censuurpack is tevens beschikbaar op alle andere platformen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit is een stuk leuker gedaan dan die zwarte balken. Als ze dat nou gelijk hadden gedaan voor de Switch release, had dat wel wat gezeur gescheeld denk ik.
Hmm okay, heb bijzonder weinig ideeën bij alles wat ik in dit artikel heb gelezen haha. Moet voor jou Rudy een geinig nieuwsbericht geweest zijn om te schrijven 😅