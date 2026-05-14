Gerucht: GTA 6 pre-orders zijn aanstaande, aldus Best Buy
Houd je portemonnee in de aanslag, want de pre-orders voor GTA 6 zouden zomaar binnen enkele dagen kunnen beginnen. Dit gerucht is ontstaan na een onbedoelde email-campagne van de winkelketen Best Buy.
Via social media (voornamelijk Twitter) zijn mensen massaal aan het posten geslagen wegens een slip-up van Best Buy. Diverse content creators die onderdeel zijn van het zogeheten 'Best Buy Affiliate'-programma geven aan dat ze een mailtje kregen waarin ze een vijf procent percentage kunnen verdienen met de 'GTA 6 Preorder campaign'. Deze campagne duurt van 18 mei 2026 tot en met 21 mei 2026; wat lijkt te verwijzen naar een startdatum van de GTA 6 pre-orders. Het mailtje lijkt authentiek te zijn uit de digitale stallen van Best Buy en is ook voor jezelf te bekijken via de bronvermelding. Echter, heeft de winkelketen het bij het rechte eind? Daar gaan we de komende dagen achter komen.
GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Industrie
Rockstar-medewerkers klagen over loonkloof en crunch
Vakbondsleden bij Rockstar uiten kritiek op onduidelijke bonussen, een groeiende loonkloof en verplichte crunch rond onder meer GTA 6. Take-Two reageert.15 reacties
-
Nieuws
Rockstar promoot GTA 6 nu ook met 'Plays best on PS5'
Ojee, ook Rockstar bevestigt nu dat GTA 6 het fijnst speelt op een PlayStation 5. Zo laat de ontwikkelaar weten op de officiële Grand Theft Auto 6-website.61 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Update GTA 6
Wanneer verschijnt GTA 6 en waar gaat het verhaal zich afspelen? Als welke personages kun je spelen? Dit is alles wat je moet weten over Grand Theft...8 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Komt GTA 6 in 2027 naar Nintendo Switch 2?
Komt GTA 6 naar Nintendo Switch 2? Volgens Nash Weedle wel, zijn bronnen verzekeren namelijk dat Grand Theft Auto 6 in 2027 op de Switch 2 speelbaar is.14 reacties
Wel, het was een gigantische nothing burger vandaag!
Zijn jullie hyped? Persoonlijk laat ik hem links liggen. Heb er gewoon niet echt meer trek in in de gta games
Ben benieuwd dan, als t echt is. Zo ja, hoe duur gaat ie worden? Hoeveel mensen gaan hem pre-orderen? Wordt dit n nieuw record in aantal pre-orders haha. Laat maar komen.
Dat zou dan toch een zekerheidje zijn dat ie toch echt in november uit gaat komen als dat pre order verhaal echt waar is. Cool. Ik gooi hem ook meteen in de pre order zodra het kan, ben wel benieuwd, moet wel een vette game zijn dat kan bijna niet anders.🤞🏻
Ben geen fan van de serie , maar wel heel benieuwd naar de pracht en praal wat GTA 6 te bieden heeft .
Ik vermoed dat het ziekteverzuim op 19 november door mysterieuze redenen wereldwijd tot een hoogtepunt zal komen
The Rock is benieuwd hoeveel schijfjes ze gaan drukken om de vraag goed te managen…
Hype hype hype!
Ik heb echt bizar veel zin in deze game.
Dikke kans dat je dus ergens dit weekend of begin volgende week een nieuwe trailer krijgt.