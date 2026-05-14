Gerucht: GTA 6 pre-orders zijn aanstaande, aldus Best Buy

Houd je portemonnee in de aanslag, want de pre-orders voor GTA 6 zouden zomaar binnen enkele dagen kunnen beginnen. Dit gerucht is ontstaan na een onbedoelde email-campagne van de winkelketen Best Buy.

Via social media (voornamelijk Twitter) zijn mensen massaal aan het posten geslagen wegens een slip-up van Best Buy. Diverse content creators die onderdeel zijn van het zogeheten 'Best Buy Affiliate'-programma geven aan dat ze een mailtje kregen waarin ze een vijf procent percentage kunnen verdienen met de 'GTA 6 Preorder campaign'. Deze campagne duurt van 18 mei 2026 tot en met 21 mei 2026; wat lijkt te verwijzen naar een startdatum van de GTA 6 pre-orders. Het mailtje lijkt authentiek te zijn uit de digitale stallen van Best Buy en is ook voor jezelf te bekijken via de bronvermelding. Echter, heeft de winkelketen het bij het rechte eind? Daar gaan we de komende dagen achter komen.

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.