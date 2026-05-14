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Gerucht: GTA 6 pre-orders zijn aanstaande, aldus Best Buy

Door Bram Noteboom

Houd je portemonnee in de aanslag, want de pre-orders voor GTA 6 zouden zomaar binnen enkele dagen kunnen beginnen. Dit gerucht is ontstaan na een onbedoelde email-campagne van de winkelketen Best Buy.

Via social media (voornamelijk Twitter) zijn mensen massaal aan het posten geslagen wegens een slip-up van Best Buy. Diverse content creators die onderdeel zijn van het zogeheten 'Best Buy Affiliate'-programma geven aan dat ze een mailtje kregen waarin ze een vijf procent percentage kunnen verdienen met de 'GTA 6 Preorder campaign'. Deze campagne duurt van 18 mei 2026 tot en met 21 mei 2026; wat lijkt te verwijzen naar een startdatum van de GTA 6 pre-orders. Het mailtje lijkt authentiek te zijn uit de digitale stallen van Best Buy en is ook voor jezelf te bekijken via de bronvermelding. Echter, heeft de winkelketen het bij het rechte eind? Daar gaan we de komende dagen achter komen.

GTA 6 Grand Theft Auto 6 preorders

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Best Buy
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
18 mei 2026 om 23:43

Wel, het was een gigantische nothing burger vandaag!

0
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl5 Thread Hunter
15 mei 2026 om 15:35

Zijn jullie hyped? Persoonlijk laat ik hem links liggen. Heb er gewoon niet echt meer trek in in de gta games

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
15 mei 2026 om 12:36

Ben benieuwd dan, als t echt is. Zo ja, hoe duur gaat ie worden? Hoeveel mensen gaan hem pre-orderen? Wordt dit n nieuw record in aantal pre-orders haha. Laat maar komen.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
15 mei 2026 om 07:41

Dat zou dan toch een zekerheidje zijn dat ie toch echt in november uit gaat komen als dat pre order verhaal echt waar is. Cool. Ik gooi hem ook meteen in de pre order zodra het kan, ben wel benieuwd, moet wel een vette game zijn dat kan bijna niet anders.🤞🏻

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
14 mei 2026 om 20:03

Ben geen fan van de serie , maar wel heel benieuwd naar de pracht en praal wat GTA 6 te bieden heeft .

0
Avatar Inactieve gebruiker
Inactieve gebruiker
lvl5 Thread Hunter
14 mei 2026 om 12:53

Ik vermoed dat het ziekteverzuim op 19 november door mysterieuze redenen wereldwijd tot een hoogtepunt zal komen

3
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
14 mei 2026 om 11:40

The Rock is benieuwd hoeveel schijfjes ze gaan drukken om de vraag goed te managen…

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
14 mei 2026 om 11:40

Hype hype hype!

Ik heb echt bizar veel zin in deze game.

Dikke kans dat je dus ergens dit weekend of begin volgende week een nieuwe trailer krijgt.

0
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