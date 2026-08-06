Gerucht: Diablo IV komt naar de Switch 2 als 'code-in-the-box'
Volgens de laatste geruchten staat Diablo IV op het punt te verschijnen voor de Switch 2. Maar in welke (fysieke) vormen? Ook dat lees je hier.
Onze Franse vrienden bij Dealabs hebben weer een primeur te pakken, afkomstig van de insider billbil-kun. Zij kunnen met zekerheid voorspellen dat Diablo IV onderweg is naar de Nintendo Switch 2. Vanaf 15 of 18 september 2026 zou het mogelijk moeten zijn om de game voor de prijs van 69,99 euro aan te schaffen voor de hybride console van de rode gamegigant. Meer dan drie jaar geleden verscheen de game oorspronkelijk voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Xbox One. Het is verder onduidelijk of de Nintendo Switch 2-versie meteen kan genieten van de twee expansies: Lord of Hatred en Vessel of Hatred.
Wat wel duidelijk is, is hoe de fysieke versie van Diablo IV voor de Nintendo Switch 2 eruit komt te zien. Het gaat om een 'code-in-the-box' en er is geen sprake van cartridge, aldus Dealabs. Je krijgt dus geen daadwerkelijk fysiek item, op het hoesje na. Het is simpelweg de code verzilveren en gaan met die banaan; al gaat dat gegarandeerd een aantal spelers teleurstellen, zeker nu fysieke media een hot topic is binnen gameland.
Het is nog niet bekend wanneer de Switch 2-versie van Diablo IV officieel wordt onthuld. Kan tijdens gamescom 2026 gebeuren, maar wellicht is BlizzCon of QuakeCon ook het ideale podium ervoor. We houden het in de gaten!
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Hmm als het niet anders kan vooruit dan maar..
Maar volgens mij kan het wel anders, laten we het maar op een vaag gerucht houden.
Ik snap dat code in a box echt niet... Vorig jaar had Bol een aantal ciab games voor een 10,-. Heb er toen voor het eerst wat aangeschaft. Ik dacht gewoon een stukje karton te krijgen, maar het zijn ook de echt plastic hoesjes zonder cardridge. Nu staan ze in mijn kast, maar eerlijk gezegt gooi ik ze liever weg want ze hebben geen functie meer.... Ook lekker ecologisch!
Oww mits het een beetje goed draait is dit wel een game die ik op de Switch 2 zou willen hebben.