Epic Games werkt aan native Linux-versie van Epic Games Store
Goed nieuws voor iedereen die Microsoft zo kotsbeu aan het raken is dat het overweegt om over te stappen op Linux. Epic Games lijkt namelijk ook in te zien dat er een shift gaande is in OS-land en geeft aan bezig te zijn met een native Linux-versie van de Epic Games Store.
Nu mag je van de Epic Games Store vinden wat je wil, maar ergens is dit wel fijn voor de Steam Deck gamers die al die tijd via omwegen bij hun EGS library moetsen komen, hopende dat het allemaal soepel draait. Tijdens een AMA sessie op de community Discord server leek een van die gamers de volgende vraag bij Epic Games neer te leggen: staat een Linux-versie ergens op jullie roadmap? Het antwoord was verbazingwekkend genoeg 'ja', gecombineerd met een timeframe: 'snel'.
Nu wil dit niet zeggen dat we meteen onze hoop moeten vestigen op een shadowdrop, want 'eventjes een Linux-versie maken' is makkelijker gezegd dan gedaan. Vraag dat maar aan GOG, die ook al een tijdje bezig is met een Linux-versie van hun Galaxy Launcher, wat volgens eigen zeggen een behoorlijke onderneming is.
Maar wat vinden we ervan? Zijn we blij voor de Linux gamers en de Steam Deck/Machine bezitters dat ze eindelijk bij hun (waarschijnlijk grotendeels gratis geclaimde) Epic games kunnen komen middels een native app of is je minachting voor Epic zo groot dat die app je gestolen kan worden? Laat het weten in de comments
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Hopelijk zorgt deze ontwikkeling er ook voor dat meer online games met anti cheat speelbaar zijn op Linux.
Altijd fijn om meer Linux support te zien. Zelf speel ik wel eens een game van de Epic store, uiteraard gratis geclaimd. Denk niet dat ik er ooit iets zal kopen, vind de store maar traag en hun Cloud-saves hebben in het verleden al voor problemen gezorgd.