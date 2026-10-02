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Hang de dubieuze begrafenisondernemer uit in Grave Mistakes

Door Patrick Meurs
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Geliefde aanwezigen. Men zegt wel eens: De een zijn dood is de ander zijn brood. Echt lekker is dat brood vaak niet want er valt amper wat te lachen in de wereld van begrafenisonderneming. Tenzij je Grave Mistakes moet geloven, want daarin staat absurde co-op centraal.

Stel je voor dat je een begrafenisondernemer bent, maar dat moreel verantwoorde keuzes maken niet echt je forte is. Kadavers zijn per slot van rekening een goede bron van perfect bruikbare ledematen en waarom zou je die in vredesnaam verkwisten? Doodzonde. Vooral wanneer de CEO elke dag om twijfelachtige redenen naar specifieke ledematen vraagt. Er is alleen wel een probleem: rouwende familieleden zien het liefste hun gestorven naaste intact in de kist liggen tijdens de afscheidsceremonie. Wat moet je dan? Lekker samenwerken. Want als de een nou die ledematen vervangt voor iets wat erop lijkt en een ander die familieleden buiten de deur houdt, valt er best wat te harvesten.

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Zoals je ziet is het verre van een dooie bedoeling in het Good Mourning uitvaartcentrum. Missen geven, familie "begeleiden", en beetje ledematen choppen en vervangende onderdelen shoppen. Geen dag is hetzelfde en Grave Mistakes lijkt dan ook voor co-op humor te zorgen die droger is dan een plak citroencake.

Heb je wel oren naar een twijfelachtig bijbaantje als dubieuze begrafenisondernemer? Zet dan Grave Mistakes vast op je wishlist. Je krijgt dan vanzelf de rouwkaart zodra Good Mourning de deuren voor je opent.

Bron: Oro Interactive
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 836 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl3 XP Farmer
34 minuten geleden

Ziet er uit als een lekker foute Coöp game die je met vrienden moet spelen😂

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Avatar docter_anders
docter_anders
lvl3 XP Farmer
57 minuten geleden

Haha, nice. Als uitvaartverzorger zijnde moet ik dit spel toch wel spelen. Kijken of ik nog op ideeën kan komen 😁

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