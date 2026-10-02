Hang de dubieuze begrafenisondernemer uit in Grave Mistakes

Geliefde aanwezigen. Men zegt wel eens: De een zijn dood is de ander zijn brood. Echt lekker is dat brood vaak niet want er valt amper wat te lachen in de wereld van begrafenisonderneming. Tenzij je Grave Mistakes moet geloven, want daarin staat absurde co-op centraal.

Stel je voor dat je een begrafenisondernemer bent, maar dat moreel verantwoorde keuzes maken niet echt je forte is. Kadavers zijn per slot van rekening een goede bron van perfect bruikbare ledematen en waarom zou je die in vredesnaam verkwisten? Doodzonde. Vooral wanneer de CEO elke dag om twijfelachtige redenen naar specifieke ledematen vraagt. Er is alleen wel een probleem: rouwende familieleden zien het liefste hun gestorven naaste intact in de kist liggen tijdens de afscheidsceremonie. Wat moet je dan? Lekker samenwerken. Want als de een nou die ledematen vervangt voor iets wat erop lijkt en een ander die familieleden buiten de deur houdt, valt er best wat te harvesten.

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Zoals je ziet is het verre van een dooie bedoeling in het Good Mourning uitvaartcentrum. Missen geven, familie "begeleiden", en beetje ledematen choppen en vervangende onderdelen shoppen. Geen dag is hetzelfde en Grave Mistakes lijkt dan ook voor co-op humor te zorgen die droger is dan een plak citroencake.

Heb je wel oren naar een twijfelachtig bijbaantje als dubieuze begrafenisondernemer? Zet dan Grave Mistakes vast op je wishlist. Je krijgt dan vanzelf de rouwkaart zodra Good Mourning de deuren voor je opent.