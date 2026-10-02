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VOID/BREAKER begeeft zich richting 1.0-release in november 2026

Door Bram Noteboom
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De 'bullet hell' roguelite first-person shooter VOID/BREAKER heeft een 1.0-releasedatum te pakken. Check hier de actievolle gameplaytrailer!

Na bijna anderhalf jaar in Early Access te hebben gebroeid, is het voor Stubby Games de tijd om de vleugels uit te slaan en de 1.0-release van VOID/BREAKER te faciliteren. Op 4 november 2026 kan je aan de slag met de definitieve versie van deze chaotische FPS, terwijl ook de PS5- én Xbox Series X|S-versie het debuut mogen maken. Bovendien wordt VOID/BREAKER vanaf dag één uitgegeven via XBOX Game Pass, zodat je meerdere mogelijkheden hebt om deze grimmige wereld te verkennen. De 1.0-launch brengt de conclusie van het narratief, Zone 06, nieuwe eindbazen, nieuw wapentuig, meer dan 50 achievements en diverse bug fixes.

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VOID/BREAKER valt nu alvast te spelen via Steam Early Access.

Bron: Playstack
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5608 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot VOID/BREAKER
VOID/BREAKER

Ontwikkelaar

Stubby Games

Uitgever

Playstack

Release

20 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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