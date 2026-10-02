VOID/BREAKER begeeft zich richting 1.0-release in november 2026
De 'bullet hell' roguelite first-person shooter VOID/BREAKER heeft een 1.0-releasedatum te pakken. Check hier de actievolle gameplaytrailer!
Na bijna anderhalf jaar in Early Access te hebben gebroeid, is het voor Stubby Games de tijd om de vleugels uit te slaan en de 1.0-release van VOID/BREAKER te faciliteren. Op 4 november 2026 kan je aan de slag met de definitieve versie van deze chaotische FPS, terwijl ook de PS5- én Xbox Series X|S-versie het debuut mogen maken. Bovendien wordt VOID/BREAKER vanaf dag één uitgegeven via XBOX Game Pass, zodat je meerdere mogelijkheden hebt om deze grimmige wereld te verkennen. De 1.0-launch brengt de conclusie van het narratief, Zone 06, nieuwe eindbazen, nieuw wapentuig, meer dan 50 achievements en diverse bug fixes.
VOID/BREAKER valt nu alvast te spelen via Steam Early Access.
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