AOC gaat voor 1000Hz met de AGON PRO AGP257FT
Voor wie de refresh rates niet hoog genoeg kan zijn heeft monitorenfabrikant AOC iets moois in de aanbieding. Met de AOC AGON PRO AGP257FT duikt men namelijk voor het eerst in de viercijferige beeldverversingswaardes, mede mogelijk gemaakt door een nieuwe paneelarchitectuur.
Ooit gingen mensen al helemaal uit hun steelpannetje bij het horen van 120Hz en 144Hz, maar tegenwoordig wordt dat als entry level gezien. En een e-sporter, die haalt z'n neus niet eens op voor zulke rookie numbers. Speciaal voor die doelgroep roept AOC de AGON PRO AGP257FT in het leven, een 24,5 inch Full-HD Fast- IPS monitor met een refresh rate van 1000Hz, die als het echt moet zelfs te overklokken is naar 1050Hz.
AOC
Hoe men dat voor elkaar krijgt? Volgens AOC is het allemaal mogelijk dankzij een nieuwe ontwikkeling in paneelarchitectuur. De AGON PRO AGP257FT is namelijk uitgerust met een oxide-gebaseerd Fast IPS paneel, waarbij de vloeibare kristallen razendsnel reageren. Zo snel dat je letterlijk elke milliseconde een nieuw beeldje voorgeschoteld krijgt.
Ondanks de maximale beeldresolutie van 1920x1080 belooft AOC overigens ook een uitstekende beeldkwaliteit. Theoretisch gezien levert het paneel van de AGON PRO AGP257FT een 99% sRGB- en 90% DCI-P3 dekkingsgraad, met een typische helderheid van 450 nits. Dankzij de 20 dimming zones moet de AGON PRO AGP257FT een goede helderheid en diepte garanderen.
Klinkt dit als muziek in de oren, houdt dan het eerste kwartaal van 2027 een oogje in het zeil. Volgens AOC komt de tegen die tijd op de markt. Tegen die tijd laat men er ook een prijs op los.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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