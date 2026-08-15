Zo schakel je TPM 2.0 en Secure Boot in voor Call of Duty: Modern Warfare 4
Heb je een dikke gaming-pc, maar geen idee hoe je bepaalde games in hemelsnaam aan de praat krijgt? Goed nieuws, Activision heeft alvast een pc-tutorial samengesteld zodat je Call of Duty: Modern Warfare 4 kunt spelen op de master race. Zo leert onderstaande video je hoe je TPM 2.0 en Secure Boot inschakelt.
Op 21 augustus 2026 gaat de Call of Duty: Modern Warfare 4-pre-orderbèta live. In aanloop daarvoor voorziet Activision je van een handleiding waarmee je TPM 2.0 en Secure Boot kunt inschakelen. Om dit te doen, dien je een aantal settings in de BIOS te wijzigen. De functionaliteiten zorgen ervoor dat het veelgebruikte Ricochet-anti-cheatsysteem naar behoren werkt. Aanpassingen maken in je BIOS is echter niet zonder risico. Een verkeerde aanpassing kan immers de pc doen crashen, waardoor je bestanden kunt kwijtraken. Daarnaast zijn er diverse hardwareleveranciers die andere naamgevingen en BIOS-settings hanteren. In onderstaande video leer je hoe je de settings controleert en of je pc klaar is om de game überhaupt op te starten.
Voor een flink aantal van de hardcore gamers zijn deze settings natuurlijk al ingeschakeld. Een groot aantal moderne games vereist immers dezelfde settings. Mocht je echter minder vaak op pc gamen, dan kan het zijn dat de settings nog niet correct staan. Indien dat het geval is, ben je niet in staat om Call of Duty: Modern Warfare 4 op te starten.
De Call of Duty: Modern Warfare 4-pre-orderbèta gaat van 21 augustus tot en met 25 augustus live. Er komt echter ook een Call of Duty: Modern Warfare 4-open bèta te verschijnen. Deze loopt van 28 augustus tot en met 1 september 2026 en is beschikbaar voor alle platformen.
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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