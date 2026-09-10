Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt een opvallende pre-orderbonus voor Xbox-spelers. De Inner Circuit-wapenskin ziet er op Xbox namelijk anders uit dan op alle andere platformen.

Wie Modern Warfare 4 pre-ordert, krijgt de Inner Circuit blueprint voor de M4. Dat geldt voor spelers op Xbox, PlayStation, pc en Switch 2. Toch krijgt de Xbox-versie een eigen uiterlijk. Activision heeft voor Xbox een speciale variant gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de console. Deze versie gebruikt doorzichtig groen plastic als inspiratie, net als de originele Xbox. Op het magazijn staan ook het Xbox-logo en de tekst 'Xbox 25'. Het bijzondere is dat alleen Xbox-spelers de speciale versie kunnen zien. Speel je op Xbox en gebruik je de groene M4, dan ziet een speler op pc, PlayStation of Switch 2 de normale grijze versie van het wapen. Activision bevestigt wel dat er geen verschil zit in de werking van het wapen. Beide versies hebben dezelfde attachments en presteren op exact dezelfde manier in de game. Platformgebonden extra's zijn niet nieuw voor Call of Duty. Zo kregen PlayStation-spelers in het verleden extra Double XP en had Xbox ooit eerder toegang tot nieuwe maps. Deze nieuwe aanpak is wel een stuk vreemder. Het gaat dit keer niet alleen om een bonus die aan één platform is gekoppeld, maar om een uiterlijk dat alleen op dat platform zichtbaar is. Een Xbox-speler kan de groene M4 dus niet gebruiken om indruk te maken op iemand die op PlayStation speelt.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt 23 oktober op Xbox Series, PlayStation 5, pc en Nintendo Switch 2. Pre-orders voor de game zijn nu te plaatsen.