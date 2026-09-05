Gevaar ligt op de loer in Call of Duty: Modern Warfare 4 Stranded

Activision is Call of Duty: Modern Warfare 4 heerlijk aan het ophypen. De singleplayercampagne zou namelijk zomaar eens ouderwets goed kunnen worden. Zo blijkt wederom uit de nieuwe CoD: Modern Warfare 4-campagnetrailer: Stranded.

Wat is een Call of Duty-campagne zonder een missie waarin we ons in een benarde situatie bevinden? Voor Modern Warfare 4 lijkt dat in ieder geval de 'Stranded'-missie te worden. In de missie stranden we ver binnen de grenzen van Noord-Korea. Uiteraard bijzonder vervelend, want de Noord-Koreaanse troepen jagen op de squad. Het is dan ook aan jullie om vanuit de schaduw terug te vechten en jezelf in veiligheid te brengen door het land te ontvluchten.

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Mocht je je afvragen waarom ik denk dat de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagne goed kan worden, dan adviseer ik je om onze Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnepreview eens te lezen! Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.