Gevaar ligt op de loer in Call of Duty: Modern Warfare 4 Stranded
Activision is Call of Duty: Modern Warfare 4 heerlijk aan het ophypen. De singleplayercampagne zou namelijk zomaar eens ouderwets goed kunnen worden. Zo blijkt wederom uit de nieuwe CoD: Modern Warfare 4-campagnetrailer: Stranded.
Wat is een Call of Duty-campagne zonder een missie waarin we ons in een benarde situatie bevinden? Voor Modern Warfare 4 lijkt dat in ieder geval de 'Stranded'-missie te worden. In de missie stranden we ver binnen de grenzen van Noord-Korea. Uiteraard bijzonder vervelend, want de Noord-Koreaanse troepen jagen op de squad. Het is dan ook aan jullie om vanuit de schaduw terug te vechten en jezelf in veiligheid te brengen door het land te ontvluchten.
Mocht je je afvragen waarom ik denk dat de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagne goed kan worden, dan adviseer ik je om onze Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnepreview eens te lezen! Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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