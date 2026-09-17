Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Maak kennis met de campaign van Call of Duty: Modern Warfare 4

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

XBOX heeft een bombastische trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4 vrijgegeven tijdens Tokyo Game Show 2026. Check hier de nieuwe beelden, waarin het verhaal duidelijker naar voren komt.

Het conflict op het Koreaans grondgebied nadert een explosieve climax, wanneer complotten zich opstapelen en onmenselijke oorlogsmisdaden steeds extremer worden. Je volgt een team aan jonge Zuid-Koreaanse soldaten die vechten om te overleven. Aan de andere kant van de wereld is een gemotiveerde kapitein Price bezig zijn wraak te verwerkelijken, terwijl zijn ex-teamgenoten (Task Force 141) de missie ontvangen om hem neer te halen. Het resultaat is een chaotische campaign, waarin je niet meer zeker weet wie je kan vertrouwen. De onderstaande trailer toont een aantal gewelddadige momenten, waarin diverse personages (zowel oud als nieuw) lijnrecht tegenover elkaar staan. En kijk de trailer vooral tot het einde af. Want wie staat er nou op ons te wachten?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Spelers die een pre-order plaatsen ontvangen Early Access tot de campaign-content.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Xbox Series X

Xbox · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Steelbook Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Nintendo Switch 2 - (Code in Box)

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord