Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Activision brengt bezoek aan Call of Duty: Modern Warfare 4-cheaters

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Activision is klaar met cheaters en heeft besloten om de verkopers en producenten van cheatpacks voor het gerecht te slepen. De dagvaardingen zijn tijdens het eerste Call of Duty: Modern Warfare 4-betweekend hoogstpersoonlijk uitgedeeld.

Onderstaande clip laat zien dat Activision actief op 'cheat sellers' jaagt. Discord-gebruiker 'Elocarry' krijgt in de video de papieren voor een 'cease-and-desist' overhandigd, tezamen met het vriendelijke verzoek om contact op te nemen met de advocaten van Activision. Elocarry, en vele anderen, verkoopt zogeheten cheatpacks via Discord, Telegram en andere kanalen. Deze packs zijn bedoeld om het RICOCHET-anti-cheatsysteem van Activision in games zoals Call of Duty: Modern Warfare 4 te omzeilen. Activision geeft te kennen dat het systeem slechts één manier is om cheaters een halt toe te roepen. De andere komt duidelijk in de vorm van persoonlijke bezoekjes.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Activision heeft aangegeven inmiddels tachtig cease-and-desists te hebben overhandigd en dertig verkopers te hebben weten te sluiten. Daar stopt het echter niet, want er staan 375 resellers op de lijst. Wat vinden jullie van deze actie van Activision? Laat het weten in de comments!

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2469 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
21 minuten geleden

Heel lekker voor ze. Van The Rock mogen ze heel lang en diep gaan bloeden voor die ongein. Spelverziekers.
Gelukkig speelt The Great One geen online zooi, voor de cheat programma’s dan hè. Die zouden niet durven om The Final Boss neer te schieten.

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Meeste cheaters op console gebruiken toch zo’n cronus zen? Gaat deze software daar dan op? Anders kan je beter achter de fabrikant van de cronus aan 🤔.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord