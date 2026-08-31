Activision brengt bezoek aan Call of Duty: Modern Warfare 4-cheaters
Activision is klaar met cheaters en heeft besloten om de verkopers en producenten van cheatpacks voor het gerecht te slepen. De dagvaardingen zijn tijdens het eerste Call of Duty: Modern Warfare 4-betweekend hoogstpersoonlijk uitgedeeld.
Onderstaande clip laat zien dat Activision actief op 'cheat sellers' jaagt. Discord-gebruiker 'Elocarry' krijgt in de video de papieren voor een 'cease-and-desist' overhandigd, tezamen met het vriendelijke verzoek om contact op te nemen met de advocaten van Activision. Elocarry, en vele anderen, verkoopt zogeheten cheatpacks via Discord, Telegram en andere kanalen. Deze packs zijn bedoeld om het RICOCHET-anti-cheatsysteem van Activision in games zoals Call of Duty: Modern Warfare 4 te omzeilen. Activision geeft te kennen dat het systeem slechts één manier is om cheaters een halt toe te roepen. De andere komt duidelijk in de vorm van persoonlijke bezoekjes.
Activision heeft aangegeven inmiddels tachtig cease-and-desists te hebben overhandigd en dertig verkopers te hebben weten te sluiten. Daar stopt het echter niet, want er staan 375 resellers op de lijst. Wat vinden jullie van deze actie van Activision? Laat het weten in de comments!
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Heel lekker voor ze. Van The Rock mogen ze heel lang en diep gaan bloeden voor die ongein. Spelverziekers.
Gelukkig speelt The Great One geen online zooi, voor de cheat programma’s dan hè. Die zouden niet durven om The Final Boss neer te schieten.
Meeste cheaters op console gebruiken toch zo’n cronus zen? Gaat deze software daar dan op? Anders kan je beter achter de fabrikant van de cronus aan 🤔.