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gamescom 2026

Capcom Spotlight vindt plaats tijdens Tokyo Game Show 2026

Door Bram Noteboom
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De nieuwste Capcom Spotlight-presentatie is bevestigd door de Japanse gamemaker. De uitzending vindt plaats tijdens Tokyo Game Show 2026.

Op 16 september 2026 om 16:00 uur is het zover. Tijdens het Japanse gamefestival Tokyo Game Show 2026 komen diverse ontwikkelaars en uitgevers langs om hun nieuwste Aziatische games tijd te gunnen in de spotlight. Uiteraard kan Capcom niet ontbreken en ze brengen in ieder geval informatie mee over twee aanstaande releases: Monster Hunter Wilds Ascendance en Dragon's Dogma II: Dark Arisen. De twee uitbreidingen mogen rekenen op uitgebreide coverage, terwijl diverse Capcom-fans zich afvragen of andere projecten ook de tijd in de schijnwerpers krijgen. Denk hierbij aan Resident Evil: Code Veronica en de felbegeerde Resident Evil Requiem-uitbreiding. Op de beursvloer zijn in ieder geval naast Monster Hunter Wilds Ascendance en Dragon's Dogma II: Dark Arisen ook Pragmata, Mega Man: Dual Override, Street Fighter 6 en Onimusha: Way of the Sword speelbaar.

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Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5383 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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