Lollipop Chainsaw 2 Back2Back onthuld met gloednieuwe gameplay

Zin om wat zombies in mootjes te hakken? Check dan hier de eerste gameplaybeelden van Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, afkomstig van Tokyo Game Show 2026.

Dat er een vervolg op Lollipop Chainsaw aan zat te komen, dat wisten we natuurlijk al. Maar meteen speelbaar op de beursvloer én een hele barrage aan gameplaybeelden? Daar worden de fans van de cultklassieker zeker blij van. Tenminste, dat zou je denken. Het onderstaande beeldmateriaal toont de welbekende, arcade-achtige combat, waarin de absurditeit centraal staat en het bloed rijkelijk vloeit. Maar Dragami Games moet ook rekening houden met de nodige kritiek. Spelers in de comments geven namelijk aan dat de animaties vrij houterig aanvoelen en dat de technische staat van de game nog lang niet is, waar die hoort te zijn. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral zelf:

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Lollipop Chainsaw 2 Back2Back is in ontwikkeling voor de PlayStation 5. Andere platformen zijn nog niet bekendgemaakt.