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Tokyo Game Show 2026

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back onthuld met gloednieuwe gameplay

Door Bram Noteboom
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Zin om wat zombies in mootjes te hakken? Check dan hier de eerste gameplaybeelden van Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, afkomstig van Tokyo Game Show 2026.

Dat er een vervolg op Lollipop Chainsaw aan zat te komen, dat wisten we natuurlijk al. Maar meteen speelbaar op de beursvloer én een hele barrage aan gameplaybeelden? Daar worden de fans van de cultklassieker zeker blij van. Tenminste, dat zou je denken. Het onderstaande beeldmateriaal toont de welbekende, arcade-achtige combat, waarin de absurditeit centraal staat en het bloed rijkelijk vloeit. Maar Dragami Games moet ook rekening houden met de nodige kritiek. Spelers in de comments geven namelijk aan dat de animaties vrij houterig aanvoelen en dat de technische staat van de game nog lang niet is, waar die hoort te zijn. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral zelf:

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Lollipop Chainsaw 2 Back2Back is in ontwikkeling voor de PlayStation 5. Andere platformen zijn nog niet bekendgemaakt.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lollipop Chainsaw 2 Back2Back
Lollipop Chainsaw 2 Back2Back

Ontwikkelaar

Dragami Games

Uitgever

Dragami Games

Release

-

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Wel een leuke game om in de gaten te houden. Deel 1 was toch echt een cult klassieker. Niks mis mee tussen al die open wereld games

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Niet echt mijn type game de originele maar altijd leuk om een dormant IP te zien terugkomen, moeten ze vaker doen.

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Deel 1 helemaal kapot gespeeld , maar als ik dit zie , ok het is natuurlijk de eerste indruk , dan wordt ik er niet bepaald warm van , achja we zien wel waar het opuit gaat draaien , dat jasje maakt het al braver voor mij en dat met dat handje lekker preuts .

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Gameplay is vaak wel good fun.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
4 uur geleden

Mooi is het niet, maar vast leuk om te spelen. Eerste deel was best leuk.

0
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Vet! Laatst nog deel 1 weer gespeeld, leuke game!

0
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