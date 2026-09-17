Lollipop Chainsaw 2 Back2Back onthuld met gloednieuwe gameplay
Zin om wat zombies in mootjes te hakken? Check dan hier de eerste gameplaybeelden van Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, afkomstig van Tokyo Game Show 2026.
Dat er een vervolg op Lollipop Chainsaw aan zat te komen, dat wisten we natuurlijk al. Maar meteen speelbaar op de beursvloer én een hele barrage aan gameplaybeelden? Daar worden de fans van de cultklassieker zeker blij van. Tenminste, dat zou je denken. Het onderstaande beeldmateriaal toont de welbekende, arcade-achtige combat, waarin de absurditeit centraal staat en het bloed rijkelijk vloeit. Maar Dragami Games moet ook rekening houden met de nodige kritiek. Spelers in de comments geven namelijk aan dat de animaties vrij houterig aanvoelen en dat de technische staat van de game nog lang niet is, waar die hoort te zijn. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral zelf:
Lollipop Chainsaw 2 Back2Back is in ontwikkeling voor de PlayStation 5. Andere platformen zijn nog niet bekendgemaakt.
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Wel een leuke game om in de gaten te houden. Deel 1 was toch echt een cult klassieker. Niks mis mee tussen al die open wereld games
Niet echt mijn type game de originele maar altijd leuk om een dormant IP te zien terugkomen, moeten ze vaker doen.
Deel 1 helemaal kapot gespeeld , maar als ik dit zie , ok het is natuurlijk de eerste indruk , dan wordt ik er niet bepaald warm van , achja we zien wel waar het opuit gaat draaien , dat jasje maakt het al braver voor mij en dat met dat handje lekker preuts .
Gameplay is vaak wel good fun.
Mooi is het niet, maar vast leuk om te spelen. Eerste deel was best leuk.
Vet! Laatst nog deel 1 weer gespeeld, leuke game!