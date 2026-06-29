XBOX benadrukt: Modern Warfare 4 komt niet naar Game Pass

We wisten natuurlijk dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet naar Game Pass zou komen, maar de extra nadruk die erop wordt gelegd, roept vragen op.

Dit viel namelijk op tijdens een recente marketingpost van XBOX. De first-person shooter Call of Duty: Modern Warfare 4 werd extra in de belangstelling gezet, maar het gamende publiek zet z'n vraagtekens bij de manier waarop. Met een vrij prominente tekst staat namelijk het volgende aangegeven 'Not on XBOX Game Pass this year'. Na jarenlang te hebben aangegeven dat XBOX juist Game Pass op allerlei manieren ondersteunt, wordt nu vrijwel het tegenovergestelde op de officiële kanalen gecommuniceerd.

Spelers vragen zich af waarom het zo benadrukt dient te worden. Het is een ongelukkig gevolg van de interne chaos bij de XBOX-divisie en ook Game Pass lijkt op de schop te gaan. Want wat straalt deze boodschap nou precies uit? Moet men bij XBOX juist extra duidelijkheid geven over de games die wel/niet op de service komen te verschijnen? Of moeten ze vooral er niks over zeggen en de waardepropositie niet openbaar in twijfel trekken? Hoe dan ook: het verhaal rondom de Game Pass-strategie gaat nog een staartje krijgen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.