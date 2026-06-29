XBOX benadrukt: Modern Warfare 4 komt niet naar Game Pass
We wisten natuurlijk dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet naar Game Pass zou komen, maar de extra nadruk die erop wordt gelegd, roept vragen op.
Dit viel namelijk op tijdens een recente marketingpost van XBOX. De first-person shooter Call of Duty: Modern Warfare 4 werd extra in de belangstelling gezet, maar het gamende publiek zet z'n vraagtekens bij de manier waarop. Met een vrij prominente tekst staat namelijk het volgende aangegeven 'Not on XBOX Game Pass this year'. Na jarenlang te hebben aangegeven dat XBOX juist Game Pass op allerlei manieren ondersteunt, wordt nu vrijwel het tegenovergestelde op de officiële kanalen gecommuniceerd.
Spelers vragen zich af waarom het zo benadrukt dient te worden. Het is een ongelukkig gevolg van de interne chaos bij de XBOX-divisie en ook Game Pass lijkt op de schop te gaan. Want wat straalt deze boodschap nou precies uit? Moet men bij XBOX juist extra duidelijkheid geven over de games die wel/niet op de service komen te verschijnen? Of moeten ze vooral er niks over zeggen en de waardepropositie niet openbaar in twijfel trekken? Hoe dan ook: het verhaal rondom de Game Pass-strategie gaat nog een staartje krijgen.
Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Een dergelijke benadrukking zou begrijpelijk zijn als het spel binnen een maand zou uitkomen en je dan wil zeggen: 'Beste lezer, dit jaar komt het spel niet op Gamepass, dus koop het als je dit jaar nog wil spelen.' Maar het spel komt pas midden oktober uit. Als het volgend jaar wél op Gamepass komt, en dat lijkt de boodschap enigszins te impliceren, dan zullen gamers lijkt mij sneller geneigd zijn om gewoon een paar maanden te wachten.
COD heb ik al niet meer gespeeld vanaf MW 3, die van 15 jaar terug ongeveer, dus hier ga ik niet zoveel aan missen. Maar toch.. Als dit zometeen ook op gaat voor de games van Bethesda, dan wordt het wel een ander verhaal, want dan vind ik die Game Pass ook weinig toegevoegde waarde meer hebben.. Wat proberen ze hier nu uiteindelijk mee te bereiken? Wellicht verkoop je meer exemplaren van je games, maar als die games ook naar de PS5 of, in de toekomst, PS6, dan jaag je, denk ik, alleen maar meer klanten weg. Tenzij al die games (COD, Fallout, Elder Scrolls) alleen nog voor de Xbox verschijnen. Maar dan verkopen ze weer veel minder exemplaren. Hoe dan ook, het zal nooit goed uitpakken voor Microsoft ben ik bang.
Zullen er nog veel meer komen die er niet op komen.
Ze hebben bij Xbox de afgelopen 5 jaar ontzettend weinig winst gemaakt.
Ik verwacht dat een heleboel first party AAA games over een tijd niet meer op Gamepass gaan komen en ze Gampass een beetje gaan uitfaseren.
Gewoon weer normale prijzen vragen voor hun dure triple A games zoals het hoort ik financieel gezond te blijven. Gamepass heeft heel veel kapot gemaakt voor Xbox. Voor de consument was het heel erg fijn maar is niet houdbaar in deze vorm.
Iets zegt mij dat het einde van Gamepass weleens nabij zou kunnen zijn. Of het wordt een volledige indie-dienst.