Gerucht: XBOX pauzeert third-party deals voor Game Pass
Een opvallend gerucht duikt op in het digitale landschap. Volgens Fernando Rizo worden third-party deals voor Game Pass momenteel gepauzeerd.
In gesprek met The Business of Video Games Podcast van Shams Jorjani (CEO van de Helldivers 2-dev Arrowhead Game Studios) laat Fernando Rizo, partner bij Kaboodle Games, weten dat er flink wat zand in de motor van Microsofts abonnementendienst terecht is gekomen en dat de groei van het aanbod begint te stagneren. Veel ontwikkelaars waren in gesprek om hun projecten uit te brengen op Game Pass, maar daar zit momenteel geen beweging meer in. Bij de vraag of de deals helemaal van tafel zijn geveegd, reageerde hij dat ze momenteel 'op pauze staan'.
Rizo claimt verder te denken dat Microsoft voornamelijk intern druk bezig is om de visie en strategie van XBOX Game Pass op de schop te nemen. Eerder dit jaar werd een prijsvermindering aangekondigd en hoopte men 'betere waarde voor de spelers te bieden'. Dat het rommelt bij de XBOX-divisie, dat is duidelijk. Naast de verandering van course dreigen diverse ontwikkelaars, zoals Compulsion Games, Ninja Theory en Double Fine, gesloten te worden.
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Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Oke, maar voordat xbox helemaal kopje ondergaat .. Breng wel eerst even gears e-day en fable uit a.u.b. Krijgen jullie van me een leuke review in de xbox store die ik niet gebruikt. Goeie deal! :]
Drama!
Gamepass gaat ook naar de klote. First party wordt beperkt, nu 3rd party. SUCCES ERMEE
Het rommelt flink bij het Xdoosje…
Tja je merkt toch dat Xbox wel echt op ze einde loopt.
Ik ben nog steeds verbaasd dat Game Pass werd geprezen en verdedigd door dezelfde mensen die openlijk toegaven én deelden hoe je via dubieuze manieren aan spotgoedkope keycards kon komen. Misschien is dat wel een van de redenen waarom Game Pass op instorten staat. Je oogst wat je zaait.
Ik koop mijn games bewust op een eerlijke en ouderwetse manier. Aan mij zal het dus niet liggen dat Microsoft te weinig geld verdient aan zijn games, en dan ben ik nog niet eens een Xbox-liefhebber. Ben wel een Xbox bezitter voor alle duidelijkheid.
Wat ik graag bij Gamepass wil zien is vooral veel kwaliteit en niet de kwantiteit. Ik wil moderne topgames op Gamepass, daar betaal ik wel voor. Maar 10 jaar oude games boeien me niet zo, die kan ik voor een paar euro ook wel gewoon via andere manieren krijgen. Ik vind Gamepass tegenwoordig minder waar voor mijn geld geven, daarom heb ik vaak maar een maand of 3 max in een jaar Gamepass. Effe een kwartaaltje kopen, flink wat spelen en weer weg.
Als dat zou kloppen, dan zou dit voor kleinere studio's misschien best wel grote gevolgen kunnen hebben. Zeker als ze toegezegde (not in ink) afspraken hebben meegenomen in het ontwikkelbudget.
Dat is voor geen één gamer goed nieuws :-(