Gerucht: XBOX pauzeert third-party deals voor Game Pass

Een opvallend gerucht duikt op in het digitale landschap. Volgens Fernando Rizo worden third-party deals voor Game Pass momenteel gepauzeerd.

In gesprek met The Business of Video Games Podcast van Shams Jorjani (CEO van de Helldivers 2-dev Arrowhead Game Studios) laat Fernando Rizo, partner bij Kaboodle Games, weten dat er flink wat zand in de motor van Microsofts abonnementendienst terecht is gekomen en dat de groei van het aanbod begint te stagneren. Veel ontwikkelaars waren in gesprek om hun projecten uit te brengen op Game Pass, maar daar zit momenteel geen beweging meer in. Bij de vraag of de deals helemaal van tafel zijn geveegd, reageerde hij dat ze momenteel 'op pauze staan'.

Word on the street was that loads of people who were in the frame for Game Pass deals, i.e, you know, nothing was inked yet, but the deals were in advanced discussions… Everybody got the rug pulled out from under them. Fernando Rizo

Rizo claimt verder te denken dat Microsoft voornamelijk intern druk bezig is om de visie en strategie van XBOX Game Pass op de schop te nemen. Eerder dit jaar werd een prijsvermindering aangekondigd en hoopte men 'betere waarde voor de spelers te bieden'. Dat het rommelt bij de XBOX-divisie, dat is duidelijk. Naast de verandering van course dreigen diverse ontwikkelaars, zoals Compulsion Games, Ninja Theory en Double Fine, gesloten te worden.

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