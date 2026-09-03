Je kunt Final Fantasy Resonance nu al spelen!
Start je avontuur in Final Fantasy Resonance. Niet op 22 oktober, wanneer de game verschijnt, maar gewoon nu. Square Enix heeft namelijk zojuist een Final Fantasy Resonance-demo vrijgegeven!
Start vandaag nog je avontuur in de allereerste HD-2D Final Fantasy. De remake van Final Fantasy Brave Exvius kent een compleet nieuwe stijl, vooralsnog geen gacha-mechanics en natuurlijk een uniek verhaal. Vanaf nu kunnen we het eerste hoofdstuk van de game in zijn volledigheid beleven in de Final Fantasy Resonance-demo. En goed nieuws: de data uit de demo wordt gewoon meegenomen naar de daadwerkelijke game. Zo kunnen we bij de release een vliegende start maken in hoofdstuk 2!
Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tidus staat in de schijnwerpers in Final Fantasy Resonance-trailer
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De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen
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Prins Noctis laat zich zien in Final Fantasy Resonance-trailer
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Ook Cloud krijgt zijn eigen Final Fantasy Resonance-trailer
Verschillende bekende Final Fantasy-figuren komen langs in Final Fantasy Resonance. Ook Cloud Strife is van de partij: bekijk hier zijn trailer!0 reacties
Ik werd al te blij bij het lezen van de 'clickbait' titel. ;-;
Straks maar eens uit testen op PlayStation 5.
Gelukkig doe ik niet aan voor een onbepaalde tijd PlayStation black-out BS.
Zou een demo van een game als dit nooit voor zo iets triviaals als een no disc gezever willen missen.
Ik zie niks op steam
Update: Ook geen demo op de Switch 2