Je kunt Final Fantasy Resonance nu al spelen!

Start je avontuur in Final Fantasy Resonance. Niet op 22 oktober, wanneer de game verschijnt, maar gewoon nu. Square Enix heeft namelijk zojuist een Final Fantasy Resonance-demo vrijgegeven!

Start vandaag nog je avontuur in de allereerste HD-2D Final Fantasy. De remake van Final Fantasy Brave Exvius kent een compleet nieuwe stijl, vooralsnog geen gacha-mechanics en natuurlijk een uniek verhaal. Vanaf nu kunnen we het eerste hoofdstuk van de game in zijn volledigheid beleven in de Final Fantasy Resonance-demo. En goed nieuws: de data uit de demo wordt gewoon meegenomen naar de daadwerkelijke game. Zo kunnen we bij de release een vliegende start maken in hoofdstuk 2!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.