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gamescom 2026

Je kunt Final Fantasy Resonance nu al spelen!

Door Rudy Wijnberg
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Start je avontuur in Final Fantasy Resonance. Niet op 22 oktober, wanneer de game verschijnt, maar gewoon nu. Square Enix heeft namelijk zojuist een Final Fantasy Resonance-demo vrijgegeven!

Start vandaag nog je avontuur in de allereerste HD-2D Final Fantasy. De remake van Final Fantasy Brave Exvius kent een compleet nieuwe stijl, vooralsnog geen gacha-mechanics en natuurlijk een uniek verhaal. Vanaf nu kunnen we het eerste hoofdstuk van de game in zijn volledigheid beleven in de Final Fantasy Resonance-demo. En goed nieuws: de data uit de demo wordt gewoon meegenomen naar de daadwerkelijke game. Zo kunnen we bij de release een vliegende start maken in hoofdstuk 2!

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Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2501 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl6 Combo Juggler
9 minuten geleden

Ik werd al te blij bij het lezen van de 'clickbait' titel. ;-;

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
16 minuten geleden

Straks maar eens uit testen op PlayStation 5.

Gelukkig doe ik niet aan voor een onbepaalde tijd PlayStation black-out BS.

Zou een demo van een game als dit nooit voor zo iets triviaals als een no disc gezever willen missen.

0
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
28 minuten geleden bewerkt

Ik zie niks op steam

Update: Ook geen demo op de Switch 2

0
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