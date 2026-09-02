Volgende maand verschijnt een nieuwe Final Fantasy-game en dat is natuurlijk best wel een 'big deal'. Final Fantasy Resonance heeft de voorbije weken al verschillende korte trailers gekregen die telkens een bepaald personage in de schijnwerpers zetten en dat is nu niet anders.

Tidus komt blitzball spelen in Final Fantasy Resonance

Ditmaal wordt Tidus uit Final Fantasy X even in het zonnetje gezet. Tidus is een waar icoon: hij is één van de meest bekende 'blitzball' spelers en uiteraard draaien zijn aanvallen in Final Fantasy Resonance ook rond deze fictieve watersport. Hij is natuurlijk niet het enige bekende Final Fantsy-personage waarmee je een band zal kunnen aangaan: eerdere trailers toonden ons al de Onion Knight, Cloud Strife, prins Noctis en de Warrior of Light. Check de nieuwe trailer hieronder.

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Final Fantasy Resonance is te spelen vanaf 22 oktober op de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.