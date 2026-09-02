Tidus staat in de schijnwerpers in Final Fantasy Resonance-trailer
Volgende maand verschijnt een nieuwe Final Fantasy-game en dat is natuurlijk best wel een 'big deal'. Final Fantasy Resonance heeft de voorbije weken al verschillende korte trailers gekregen die telkens een bepaald personage in de schijnwerpers zetten en dat is nu niet anders.
Tidus komt blitzball spelen in Final Fantasy Resonance
Ditmaal wordt Tidus uit Final Fantasy X even in het zonnetje gezet. Tidus is een waar icoon: hij is één van de meest bekende 'blitzball' spelers en uiteraard draaien zijn aanvallen in Final Fantasy Resonance ook rond deze fictieve watersport. Hij is natuurlijk niet het enige bekende Final Fantsy-personage waarmee je een band zal kunnen aangaan: eerdere trailers toonden ons al de Onion Knight, Cloud Strife, prins Noctis en de Warrior of Light. Check de nieuwe trailer hieronder.
Final Fantasy Resonance is te spelen vanaf 22 oktober op de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen
Final Fantasy Resonance zit bomvol iconische figuren uit de reeks. Ook de Onion Knight is van de partij: check hem hier in actie!1 reactie
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Prins Noctis laat zich zien in Final Fantasy Resonance-trailer
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Ook Cloud krijgt zijn eigen Final Fantasy Resonance-trailer
Verschillende bekende Final Fantasy-figuren komen langs in Final Fantasy Resonance. Ook Cloud Strife is van de partij: bekijk hier zijn trailer!0 reacties
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Final Fantasy Resonance schittert in nieuwe trailer
Final Fantasy Resonance is vanaf nu te pre-orderen voor PS5, Xbox, Switch en pc. Bekijk nu de nieuwe beelden van de Final Fantasy Brave Exvius-remake.3 reacties
I love Blitzball al is Triple Triad de GOAT qua Mini games.