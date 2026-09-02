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gamescom 2026

Tidus staat in de schijnwerpers in Final Fantasy Resonance-trailer

Door Simon Verbeke
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Volgende maand verschijnt een nieuwe Final Fantasy-game en dat is natuurlijk best wel een 'big deal'. Final Fantasy Resonance heeft de voorbije weken al verschillende korte trailers gekregen die telkens een bepaald personage in de schijnwerpers zetten en dat is nu niet anders.

Tidus komt blitzball spelen in Final Fantasy Resonance

Ditmaal wordt Tidus uit Final Fantasy X even in het zonnetje gezet. Tidus is een waar icoon: hij is één van de meest bekende 'blitzball' spelers en uiteraard draaien zijn aanvallen in Final Fantasy Resonance ook rond deze fictieve watersport. Hij is natuurlijk niet het enige bekende Final Fantsy-personage waarmee je een band zal kunnen aangaan: eerdere trailers toonden ons al de Onion Knight, Cloud Strife, prins Noctis en de Warrior of Light. Check de nieuwe trailer hieronder.

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Final Fantasy Resonance is te spelen vanaf 22 oktober op de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 334 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
24 minuten geleden

I love Blitzball al is Triple Triad de GOAT qua Mini games.

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