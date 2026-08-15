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Prins Noctis laat zich zien in Final Fantasy Resonance-trailer

Door Simon Verbeke
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De trailers voor Final Fantsy Resonance stapelen zich op de laatste tijd! De nieuwste telg in de langlopende JRPG-franchise van Square Enix verschijnt dit najaar en er zullen verschillende bekende figuren uit de reeks langskomen. Vandaag aan de beurt: Noctis.

Noctis toont zijn kunstjes in Final Fantasy Resonance

Na Cloud Strife en de Warrior of Light, is het nu de beurt aan Noctis Lucis Caelum (je mag hem ook gewoon 'Noct' noemen). Noctis kennen we uiteraard als de protagonist van Final Fanatsy XV. Ook hij heeft een make-over in HD-2D gekregen voor de game: check hem in actie in zijn trailer hieronder!

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Final Fantasy Resonance is te spelen vanaf 22 oktober op de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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