Prins Noctis laat zich zien in Final Fantasy Resonance-trailer

De trailers voor Final Fantsy Resonance stapelen zich op de laatste tijd! De nieuwste telg in de langlopende JRPG-franchise van Square Enix verschijnt dit najaar en er zullen verschillende bekende figuren uit de reeks langskomen. Vandaag aan de beurt: Noctis.

Noctis toont zijn kunstjes in Final Fantasy Resonance

Na Cloud Strife en de Warrior of Light, is het nu de beurt aan Noctis Lucis Caelum (je mag hem ook gewoon 'Noct' noemen). Noctis kennen we uiteraard als de protagonist van Final Fanatsy XV. Ook hij heeft een make-over in HD-2D gekregen voor de game: check hem in actie in zijn trailer hieronder!

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Final Fantasy Resonance is te spelen vanaf 22 oktober op de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.