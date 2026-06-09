Final Fantasy Resonance brengt Final Fantasy naar HD-2D

Square Enix heeft tijdens de nieuwste Nintendo Direct Final Fantasy Resonance aangekondigd. De nieuwe RPG brengt de reeks voor het eerst naar de HD-2D-stijl, met pixel art, turn-based gevechten en bekende elementen uit de franchise. De game verschijnt in oktober.

Naast de aankondiging dat Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ook naar de Nintendo Switch 2 komt, is er nu dus ook een ‘nieuw’ deel aangekondigd voor de hybride console. Final Fantasy Resonance grijpt terug op de klassieke pixel art van de serie, maar gebruikt daarbij de HD-2D-stijl die Square Enix de afgelopen jaren vaker heeft ingezet. Denk aan dynamische camerastandpunten, 3D-omgevingen en pixelachtige personages. Het verhaal draait om een groep metgezellen die door het lot met elkaar verbonden zijn. Samen proberen ze de waarheid te achterhalen achter een dreiging die de wereld richting de afgrond duwt.

De game wordt gepresenteerd als een gloednieuw deel, maar het gaat niet om een volledig nieuw verhaal. Final Fantasy Resonance is gebaseerd op Final Fantasy Brave Exvius, de mobiele gacha-RPG die in 2016 verscheen. De globale versie van Brave Exvius werd in oktober 2024 stopgezet, terwijl de Japanse versie nog tot oktober 2025 werd ondersteund. Final Fantasy Resonance volgt het verhaal van het eerste seizoen, maar giet dat in een offline HD-2D-vorm voor consoles en pc.

Square Enix lijkt bewust te leunen op vertrouwde onderdelen uit de franchise. Zo worden onder meer airships, crystals, espers en moogles genoemd. Ook Gilgamesh, Ultima Weapon en verschillende extra uitdagingen keren terug in side content, waaronder een Colosseum en de Chamber of Arms. De gevechten blijven turn-based, maar krijgen een systeem waarbij spelers vijandelijke zwaktes kunnen benutten om ze te staggeren. Daarmee breek je hun verdediging en kun je extra beurten verdienen. Daarnaast introduceert de game Visions, echo’s van bekende Final Fantasy-personages die je team ondersteunen met unieke vaardigheden. Hoe diep dat systeem precies gaat, moet later nog blijken.

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Final Fantasy Resonance verschijnt 22 oktober op de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc.