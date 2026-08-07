Final Fantasy Resonance schittert in nieuwe trailer

Wie heeft er nog meer zin in Final Fantasy Resonance? De HD-2D-game van Square Enix verschijnt op 22 oktober 2026 en is vanaf nu te pre-orderen.

Strijd aan de zijde van de Warrior of Light in Final Fantasy Resonance. De remake en reimagining van de mobiele game Final Fantasy Brave Exvius kent een volledig nieuwe artstyle in de inmiddels welbekende HD-2D-stijl die we kennen uit games zoals The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en Octopath Traveler. Dat is echter niet de enige visuele stijl. Zo zien we hoe een aanval plotsklaps de visuals kan doen omslaan naar een volledig geanimeerde stijl, zoals we die kennen uit de moderne games.

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Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €49,99.