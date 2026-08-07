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Final Fantasy Resonance schittert in nieuwe trailer

Door Rudy Wijnberg
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Wie heeft er nog meer zin in Final Fantasy Resonance? De HD-2D-game van Square Enix verschijnt op 22 oktober 2026 en is vanaf nu te pre-orderen.

Strijd aan de zijde van de Warrior of Light in Final Fantasy Resonance. De remake en reimagining van de mobiele game Final Fantasy Brave Exvius kent een volledig nieuwe artstyle in de inmiddels welbekende HD-2D-stijl die we kennen uit games zoals The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en Octopath Traveler. Dat is echter niet de enige visuele stijl. Zo zien we hoe een aanval plotsklaps de visuals kan doen omslaan naar een volledig geanimeerde stijl, zoals we die kennen uit de moderne games.

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Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €49,99.

Bron: Final Fantasy
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 16:12

Ik ben zo ontzettend hyped hiervoor. :)

0
Avatar Maikel83
Maikel83
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 08:58

Fire Emblem en deze in de pre-order staan 👌

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 06:42

Dit ziet er weer keurig uit. Echter verschijnen er zoveel rpg's de laatste tijd, dat ik echt meer keuzes moet maken. Voor mijzelf vind ik het wat een rpg overkill aan het worden.

0
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