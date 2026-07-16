In de nieuwste trailer van FINAL FANTASY RESONANCE beantwoordt Square Enix de volgende vraag: wat als men de innovatie van pixel art bleef achterna jagen?

Nou, dan krijg je te maken met een game van het kaliber FINAL FANTASY RESONANCE. In het verse beeldmateriaal komt de focus te liggen op de HD-2D pixel art die de titel rijk is. De verschillende personages krijgen hun tijd in de spotlight en ook de combat komt even in beeld. Verder worden de diverse locaties uitgelicht en natuurlijk belicht in de fijne kunststijl die past bij FINAL FANTASY RESONANCE. Het is duidelijk dat Square Enix een specifiek publiek probeert aan te spreken met de volgende telg in de langlopende serie, namelijk de fans van het eerste uur die niet kunnen wachten om terug te keren naar een old-school avontuur met de moderne verbeteringen anno 2026.

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FINAL FANTASY RESONANCE is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.