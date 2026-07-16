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Square Enix toont liefde voor pixel art in FINAL FANTASY RESONANCE

Door Bram Noteboom
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In de nieuwste trailer van FINAL FANTASY RESONANCE beantwoordt Square Enix de volgende vraag: wat als men de innovatie van pixel art bleef achterna jagen?

Nou, dan krijg je te maken met een game van het kaliber FINAL FANTASY RESONANCE. In het verse beeldmateriaal komt de focus te liggen op de HD-2D pixel art die de titel rijk is. De verschillende personages krijgen hun tijd in de spotlight en ook de combat komt even in beeld. Verder worden de diverse locaties uitgelicht en natuurlijk belicht in de fijne kunststijl die past bij FINAL FANTASY RESONANCE. Het is duidelijk dat Square Enix een specifiek publiek probeert aan te spreken met de volgende telg in de langlopende serie, namelijk de fans van het eerste uur die niet kunnen wachten om terug te keren naar een old-school avontuur met de moderne verbeteringen anno 2026.

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FINAL FANTASY RESONANCE is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Square Enix
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5153 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
39 minuten geleden

Tja, final fantasy met deze art style is voor mij een dag 1. Ziet er geweldig uit!

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Avatar MooiMan
MooiMan
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden bewerkt

De enige HD-2D game die mijn aandacht van begin tot eind vast heeft weten te houden is tot nu toe The Adventures of Elliot (deze week uitgespeeld), ondanks de soms nogal langdradige cutscenes en lappen tekst. Mede omdat er (gelukkig) geen random encounters aanwezig zijn in de game en omdat de real-time combat lekker vloeiend en snel is.

Ik heb Octopath 1 & 2 beiden na zo'n 20 uur links laten liggen, omdat ik meer naar het scherm aan het staren dan aan het spelen was. De immens lange cutscenes (%#@^!* Ophilia), de bijbels aan tekst, de enorme hoeveelheden random encounters, de ellenlange turn-based gevechten, etc... Het was voor mij gewoon echt niet te doen. Slaapverwekkend gewoon.

OT: Ik ben geïnteresseerd in deze game, maar ik ga 'm alleen spelen als er geen random encounters in de game zitten en als er genoeg snelheidsopties zijn qua tekst en combat. Ik heb m.b.t. beiden nu nog geen idee hoe het zit.

0
Avatar Larv
Larv
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden bewerkt

De pixel art ziet er mooi uit. Enige wat ik minder vind is de party status tijdens gevechten. Dat lijken ze precies wat over het hoofd te hebben gezien. In de Octopath Traveler games is dat zo mooi gedaan, had liever iets gelijkaardigs gezien.

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