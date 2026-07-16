Square Enix toont liefde voor pixel art in FINAL FANTASY RESONANCE
In de nieuwste trailer van FINAL FANTASY RESONANCE beantwoordt Square Enix de volgende vraag: wat als men de innovatie van pixel art bleef achterna jagen?
Nou, dan krijg je te maken met een game van het kaliber FINAL FANTASY RESONANCE. In het verse beeldmateriaal komt de focus te liggen op de HD-2D pixel art die de titel rijk is. De verschillende personages krijgen hun tijd in de spotlight en ook de combat komt even in beeld. Verder worden de diverse locaties uitgelicht en natuurlijk belicht in de fijne kunststijl die past bij FINAL FANTASY RESONANCE. Het is duidelijk dat Square Enix een specifiek publiek probeert aan te spreken met de volgende telg in de langlopende serie, namelijk de fans van het eerste uur die niet kunnen wachten om terug te keren naar een old-school avontuur met de moderne verbeteringen anno 2026.
FINAL FANTASY RESONANCE is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Tja, final fantasy met deze art style is voor mij een dag 1. Ziet er geweldig uit!
De enige HD-2D game die mijn aandacht van begin tot eind vast heeft weten te houden is tot nu toe The Adventures of Elliot (deze week uitgespeeld), ondanks de soms nogal langdradige cutscenes en lappen tekst. Mede omdat er (gelukkig) geen random encounters aanwezig zijn in de game en omdat de real-time combat lekker vloeiend en snel is.
Ik heb Octopath 1 & 2 beiden na zo'n 20 uur links laten liggen, omdat ik meer naar het scherm aan het staren dan aan het spelen was. De immens lange cutscenes (%#@^!* Ophilia), de bijbels aan tekst, de enorme hoeveelheden random encounters, de ellenlange turn-based gevechten, etc... Het was voor mij gewoon echt niet te doen. Slaapverwekkend gewoon.
OT: Ik ben geïnteresseerd in deze game, maar ik ga 'm alleen spelen als er geen random encounters in de game zitten en als er genoeg snelheidsopties zijn qua tekst en combat. Ik heb m.b.t. beiden nu nog geen idee hoe het zit.
De pixel art ziet er mooi uit. Enige wat ik minder vind is de party status tijdens gevechten. Dat lijken ze precies wat over het hoofd te hebben gezien. In de Octopath Traveler games is dat zo mooi gedaan, had liever iets gelijkaardigs gezien.