Square Enix heeft een duidelijke visie als het gaat om traditionele Final Fantasy-remakes. Als het fans 'echt aanspreekt', dan is er van alles mogelijk.

Dit laat de Japanse gamemaker weten tijdens een Q&A-ronde met investeerders. Er werd gevraagd naar de schaal van de remakes en wat men kan verwachten in de toekomst. Dit is uiteraard naar aanleiding van de Final Fantasy Resonance-reveal; een intiemere 2.5D-HD versie van de originele game, waarbij wordt vastgehouden aan de traditionele gameplay-formule en visuele stijl. Square Enix had het volgende erover te zeggen:

As part of our market-in approach, we engage in trial and error to establish what is best for contemporary customers based on current market needs and trends. In doing so, it is extremely important to us that we strike the right balance between our approach and the expectations of players who loved the original works. Square Enix

Square Enix laat hiermee eigenlijk weten dat ze allebei de kanten op kunnen gaan. Het bedrijf heeft hiernaast natuurlijk Final Fantasy VII Revelation in ontwikkeling; de andere kant van de remake-medaille. Deze titel zet wel volledig in op groots open-wereld-design, actievolle real-time combat en moderne graphics.

Wat heeft jouw voorkeur? Klassieke visuals en gameplay, of moet alles op de schop?