Square Enix staat open voor meer traditionele Final Fantasy-remakes
Square Enix heeft een duidelijke visie als het gaat om traditionele Final Fantasy-remakes. Als het fans 'echt aanspreekt', dan is er van alles mogelijk.
Dit laat de Japanse gamemaker weten tijdens een Q&A-ronde met investeerders. Er werd gevraagd naar de schaal van de remakes en wat men kan verwachten in de toekomst. Dit is uiteraard naar aanleiding van de Final Fantasy Resonance-reveal; een intiemere 2.5D-HD versie van de originele game, waarbij wordt vastgehouden aan de traditionele gameplay-formule en visuele stijl. Square Enix had het volgende erover te zeggen:
Square Enix laat hiermee eigenlijk weten dat ze allebei de kanten op kunnen gaan. Het bedrijf heeft hiernaast natuurlijk Final Fantasy VII Revelation in ontwikkeling; de andere kant van de remake-medaille. Deze titel zet wel volledig in op groots open-wereld-design, actievolle real-time combat en moderne graphics.
Wat heeft jouw voorkeur? Klassieke visuals en gameplay, of moet alles op de schop?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Remakes van FF1 t/m 6 volledig turn-based en in HD-2D stijl zouden mij echt enorm gelukkig maken. Geen idee ook waarom ze in godsnaam voor een remake van Brave Exvius hebben gekozen en niet een van de "echte" Final Fantasy-games.
Binnen turn-based zijn er ook nog zoveel mogelijkheden. Ben nu met Chrono Cross bezig, wat ook redelijk turnbased is. Ik smul ervan. Zelfs na 30 jaar nog. Daarom ook zo jammer dat ze wat anders willen doen met DQ12.
Anyway, van mij mogen ze blijven remaken zolang het kwaliteit is en het wat toevoegt. Maar hele nieuwe games is natuurlijk beter.
Graag!
Zie liever dat ze terug volledig turn-based gaan. Qua visuals mag het gerust afwisselen.
Deeltje 9 en 10 mogen van mij echt een volledige remake krijgen in de stijl van deel 7. Ben heel benieuwd hoe dat eruit zou zien.
Qua gameplay mogen ze het dan wel turn based houden. Clair Obscur en Metaphor refantazio hebben laten zien dat dat prima kan werken vandaag de dag.
Final Fantasy VIII in de remake stijl van FFVII is voor mij in ieder geval nog steeds een ultieme droom.
Maar een FFIX remake die grafisch mooier is maar de gameplay van het origineel 100% kopieert zeg ik ook geen nee tegen.