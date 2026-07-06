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Square Enix staat open voor meer traditionele Final Fantasy-remakes

Door Bram Noteboom

Square Enix heeft een duidelijke visie als het gaat om traditionele Final Fantasy-remakes. Als het fans 'echt aanspreekt', dan is er van alles mogelijk.

Dit laat de Japanse gamemaker weten tijdens een Q&A-ronde met investeerders. Er werd gevraagd naar de schaal van de remakes en wat men kan verwachten in de toekomst. Dit is uiteraard naar aanleiding van de Final Fantasy Resonance-reveal; een intiemere 2.5D-HD versie van de originele game, waarbij wordt vastgehouden aan de traditionele gameplay-formule en visuele stijl. Square Enix had het volgende erover te zeggen:

As part of our market-in approach, we engage in trial and error to establish what is best for contemporary customers based on current market needs and trends. In doing so, it is extremely important to us that we strike the right balance between our approach and the expectations of players who loved the original works.
Square Enix

Square Enix laat hiermee eigenlijk weten dat ze allebei de kanten op kunnen gaan. Het bedrijf heeft hiernaast natuurlijk Final Fantasy VII Revelation in ontwikkeling; de andere kant van de remake-medaille. Deze titel zet wel volledig in op groots open-wereld-design, actievolle real-time combat en moderne graphics.

Final Fantasy VII Revelation Square Enix remake

Wat heeft jouw voorkeur? Klassieke visuals en gameplay, of moet alles op de schop?

Bron: Gamesradar
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5102 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar cloud
cloud
Gameliner
42 minuten geleden

Remakes van FF1 t/m 6 volledig turn-based en in HD-2D stijl zouden mij echt enorm gelukkig maken. Geen idee ook waarom ze in godsnaam voor een remake van Brave Exvius hebben gekozen en niet een van de "echte" Final Fantasy-games.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Binnen turn-based zijn er ook nog zoveel mogelijkheden. Ben nu met Chrono Cross bezig, wat ook redelijk turnbased is. Ik smul ervan. Zelfs na 30 jaar nog. Daarom ook zo jammer dat ze wat anders willen doen met DQ12.

Anyway, van mij mogen ze blijven remaken zolang het kwaliteit is en het wat toevoegt. Maar hele nieuwe games is natuurlijk beter.

0
Avatar Worlds
Worlds
lvl3 XP Farmer
5 uur geleden

Graag!

0
Avatar Larv
Larv
lvl3 XP Farmer
5 uur geleden

Zie liever dat ze terug volledig turn-based gaan. Qua visuals mag het gerust afwisselen.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
6 uur geleden bewerkt

Deeltje 9 en 10 mogen van mij echt een volledige remake krijgen in de stijl van deel 7. Ben heel benieuwd hoe dat eruit zou zien.

Qua gameplay mogen ze het dan wel turn based houden. Clair Obscur en Metaphor refantazio hebben laten zien dat dat prima kan werken vandaag de dag.

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden bewerkt

Final Fantasy VIII in de remake stijl van FFVII is voor mij in ieder geval nog steeds een ultieme droom.

Maar een FFIX remake die grafisch mooier is maar de gameplay van het origineel 100% kopieert zeg ik ook geen nee tegen.

0
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