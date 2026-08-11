Ook Cloud krijgt zijn eigen Final Fantasy Resonance-trailer

Dit najaar verschijnt Final Fantasy Resonance, tegelijk ook de eerste keer dat Square Enix hun HD-2D-stijl naar hun meest bekende franchise brengt. Heb je er al zin in? Wel, hier is nog een nieuwe trailer!

Cloud Strife komt naar Final Fantasy Resonance

In Final Fantasy Resonance komen verschillende legendarische helden uit de franchise gedag zeggen. Zo kreeg de 'Warrior of Light' laatst nog een eigen trailer en vandaag komt er een écht icoon voorbij. Cloud Strife uit Final Fantasy VII en zijn gigantisch 'Buster Sword' zullen ook in de game zitten! Check hem hieronder in actie in zijn ware pixel-glorie!

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Final Fantasy Resonance komt uit op 22 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.