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Ook Cloud krijgt zijn eigen Final Fantasy Resonance-trailer

Door Simon Verbeke
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Dit najaar verschijnt Final Fantasy Resonance, tegelijk ook de eerste keer dat Square Enix hun HD-2D-stijl naar hun meest bekende franchise brengt. Heb je er al zin in? Wel, hier is nog een nieuwe trailer!

Cloud Strife komt naar Final Fantasy Resonance

In Final Fantasy Resonance komen verschillende legendarische helden uit de franchise gedag zeggen. Zo kreeg de 'Warrior of Light' laatst nog een eigen trailer en vandaag komt er een écht icoon voorbij. Cloud Strife uit Final Fantasy VII en zijn gigantisch 'Buster Sword' zullen ook in de game zitten! Check hem hieronder in actie in zijn ware pixel-glorie!

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Final Fantasy Resonance komt uit op 22 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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