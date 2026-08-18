Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Een nieuwe dag, een nieuwe trailer voor Final Fantasy Resonance! Square Enix gaat lustig verder met het in de kijker zetten van verschillende iconische figuren uit de reeks en vandaag is het de beurt aan de 'Onion Knight'.

Onderschat de Onion Knight niet!

De Onion Knight is een job class die geïntroduceerd werd in Final Fantasy III. Hij klinkt een beetje lullig (en zijn initiële statistieken zijn dat ook wel), maar onderschat hem niet! Hij heeft wel degelijk heel wat te bieden als je hem naar een hoger level brengt. De Onion Knight zal dus ook één van de mogelijke helden zijn met wie je een band kan aangaan in Final Fantasy Resonance (net zoals, onder andere, Cloud Strife en prins Noctis). Hoe dat eruitziet? Wel, bekijk de trailer hieronder!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 313 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
21 uur geleden

Like an ogre.

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord