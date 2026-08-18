De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen
Een nieuwe dag, een nieuwe trailer voor Final Fantasy Resonance! Square Enix gaat lustig verder met het in de kijker zetten van verschillende iconische figuren uit de reeks en vandaag is het de beurt aan de 'Onion Knight'.
Onderschat de Onion Knight niet!
De Onion Knight is een job class die geïntroduceerd werd in Final Fantasy III. Hij klinkt een beetje lullig (en zijn initiële statistieken zijn dat ook wel), maar onderschat hem niet! Hij heeft wel degelijk heel wat te bieden als je hem naar een hoger level brengt. De Onion Knight zal dus ook één van de mogelijke helden zijn met wie je een band kan aangaan in Final Fantasy Resonance (net zoals, onder andere, Cloud Strife en prins Noctis). Hoe dat eruitziet? Wel, bekijk de trailer hieronder!
Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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