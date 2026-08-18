De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen

Een nieuwe dag, een nieuwe trailer voor Final Fantasy Resonance! Square Enix gaat lustig verder met het in de kijker zetten van verschillende iconische figuren uit de reeks en vandaag is het de beurt aan de 'Onion Knight'.

Onderschat de Onion Knight niet!

De Onion Knight is een job class die geïntroduceerd werd in Final Fantasy III. Hij klinkt een beetje lullig (en zijn initiële statistieken zijn dat ook wel), maar onderschat hem niet! Hij heeft wel degelijk heel wat te bieden als je hem naar een hoger level brengt. De Onion Knight zal dus ook één van de mogelijke helden zijn met wie je een band kan aangaan in Final Fantasy Resonance (net zoals, onder andere, Cloud Strife en prins Noctis). Hoe dat eruitziet? Wel, bekijk de trailer hieronder!

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Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch (1 & 2) en pc.