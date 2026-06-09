Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt ook naar de Switch 2
Veel Final Fantasy-nieuws de laatste tijd. Uiteraard was er de spectaculaire aankondiging van Final Fantasy VII Revelation, maar ook over Final Fantasy X is er wat te vertellen.
Beleef Final Fantasy X (opnieuw) op de Switch 2
Final Fantasy X blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en Square Enix heeft eerder dit jaar ook een speciale site in het leven geroepen om dit te vieren. Heb je deze game echter nog nooit gespeeld? Dan is er goed nieuws, want volgende maand komt de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster-bundel ook naar de Switch 2! Deze versie heeft verbeterde graphics, aangepaste muziek en verschillende QoL-toevoegingen. Check een trailer hieronder.
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt op 23 juli naar de Switch 2.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ik wacht op de FF7 remake behandeling.
Hopelijk krijgen de mensen die FF X al hebben op Switch de upgrade gratis. Prachtige game! Al blijft Yunalesca een k*t boss.
Een goede game. Ook al is het soms wat cringy, en is het jammer dat ze in deel X de ( min of meer) open wereld van VII, VIII en IX hebben laten vallen. Juist de ps2 had een schitterende open wereld kunnen zetten. Zeker op dezelfde manier als in de 3 delen ervoor. Kijk maar naar calm lands. Ik zou wel willen dat de game wat meer vrijheid gaf.
En ja zo nu en dan krijg je dat redelijk maar toch. En als je dan kunt vliegen kun je kiezen uit bestemmingen. Jammer.
Maar verder goede game. En voor mij is deze remaster echt geweldig vanwege het orkest soundtrack. De origineel is misschien de classic. Maar die orkest versie is echt goed gedaan.
Vraag me wel af wie heeft deze game niet gespeeld dat ze nu deze nog willen spelen en de groep nieuwe gamers is maar de vraag of die wel interesse hebben in een oude game( ook la is de remaster wel goed ook die is al weer jaren oud.
Mooi maar ga er geen 50 voor betalen. Wacht wel op een hele mooie aanbieding.