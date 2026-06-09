Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt ook naar de Switch 2

Veel Final Fantasy-nieuws de laatste tijd. Uiteraard was er de spectaculaire aankondiging van Final Fantasy VII Revelation, maar ook over Final Fantasy X is er wat te vertellen.

Beleef Final Fantasy X (opnieuw) op de Switch 2

Final Fantasy X blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en Square Enix heeft eerder dit jaar ook een speciale site in het leven geroepen om dit te vieren. Heb je deze game echter nog nooit gespeeld? Dan is er goed nieuws, want volgende maand komt de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster-bundel ook naar de Switch 2! Deze versie heeft verbeterde graphics, aangepaste muziek en verschillende QoL-toevoegingen. Check een trailer hieronder.

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Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt op 23 juli naar de Switch 2.