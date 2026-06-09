Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt ook naar de Switch 2

Door Simon Verbeke

Veel Final Fantasy-nieuws de laatste tijd. Uiteraard was er de spectaculaire aankondiging van Final Fantasy VII Revelation, maar ook over Final Fantasy X is er wat te vertellen.

Beleef Final Fantasy X (opnieuw) op de Switch 2

Final Fantasy X blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en Square Enix heeft eerder dit jaar ook een speciale site in het leven geroepen om dit te vieren. Heb je deze game echter nog nooit gespeeld? Dan is er goed nieuws, want volgende maand komt de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster-bundel ook naar de Switch 2! Deze versie heeft verbeterde graphics, aangepaste muziek en verschillende QoL-toevoegingen. Check een trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster komt op 23 juli naar de Switch 2.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

21 maart 2014
XONE NSW

Platforms

PC
PS3
PSV
PS4
XONE
NSW
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 14:59

Ik wacht op de FF7 remake behandeling.

0
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 14:52

Hopelijk krijgen de mensen die FF X al hebben op Switch de upgrade gratis. Prachtige game! Al blijft Yunalesca een k*t boss.

1
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:45

Een goede game. Ook al is het soms wat cringy, en is het jammer dat ze in deel X de ( min of meer) open wereld van VII, VIII en IX hebben laten vallen. Juist de ps2 had een schitterende open wereld kunnen zetten. Zeker op dezelfde manier als in de 3 delen ervoor. Kijk maar naar calm lands. Ik zou wel willen dat de game wat meer vrijheid gaf.
En ja zo nu en dan krijg je dat redelijk maar toch. En als je dan kunt vliegen kun je kiezen uit bestemmingen. Jammer.

Maar verder goede game. En voor mij is deze remaster echt geweldig vanwege het orkest soundtrack. De origineel is misschien de classic. Maar die orkest versie is echt goed gedaan.

Vraag me wel af wie heeft deze game niet gespeeld dat ze nu deze nog willen spelen en de groep nieuwe gamers is maar de vraag of die wel interesse hebben in een oude game( ook la is de remaster wel goed ook die is al weer jaren oud.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 14:40

Mooi maar ga er geen 50 voor betalen. Wacht wel op een hele mooie aanbieding.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord