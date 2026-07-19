Final Fantasy X blaast 25 kaarsjes uit met smaakvolle video
Op 19 juli 2001 kwam Final Fantasy X te verschijnen voor PlayStation 2. Inmiddels behoort de game tot één van mijn favoriete Final Fantasy's tot op heden, en spoedig kan een nieuwe generatie kennismaken met de game. Final Fantasy X en Final Fantasy X-2 HD komen namelijk op 23 juli te verschijnen voor Nintendo Switch 2.
Een 25-jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Dat doet Square Enix met een korte video waarin het memorabele momenten uit de game laat zien. De echte reden voor de video is natuurlijk de promotie van Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. De aankomende remasters blijven bijzonder trouw aan het origineel, maar natuurlijk zijn er een paar kleine verbeteringen te bespeuren. De bundel is namelijk voorzien van een Game Boost-functie, waarmee we de snelheid van de games kunnen aanpassen. Daarnaast zijn we in staat om de encounters terug te draaien zodat je op een sneller tempo het verhaal tot je kunt nemen.
De games komen namelijk op 23 juli in digitale vorm voor Nintendo Switch 2 te verschijnen. Ben je meer van de fysieke edities, dan moet je helaas nog even wachten. De games verschijnen namelijk pas op 27 augustus in een doosje.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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HAAA-HAAA-HAAAA-HAAAAAA!
Those who know.. know! Geweldige game haha! xD
Ik twijfel altijd of ik deze moet aanschaffen als hij in de aanbieding is. Lees vaak dat het slecht oud is geworden en vooral dat balspel heel irritant is.
Na final fantasy X heeft square wat mij betreft glans verloren . Ik koop nog steeds alle Square games, maar pakt me niet meer zoals X dit deed. Ook na ontelbare keren opnieuw te hebben gespeeld blijft deze game pure magie met een fantastisch verhaal, epische muziek, en een rollercoaster van emoties. Dikke aanrader voor de Switchies onder ons.
Ik wil eigenlijk maar 1 ding, de cutscenes skippen. Die heb ik namelijk te vaak gezien. Op de ps3/4/5 switch1 kon je de scenes een beetje versnellen, maar niet skippen.
Weet je wat het "vervelende" is van dit soort dingen? Dat je je realiseert dat je 13 jaar ouder bent dan final fantasy X en je dus oud bent. xD