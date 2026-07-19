Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Final Fantasy X blaast 25 kaarsjes uit met smaakvolle video

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Op 19 juli 2001 kwam Final Fantasy X te verschijnen voor PlayStation 2. Inmiddels behoort de game tot één van mijn favoriete Final Fantasy's tot op heden, en spoedig kan een nieuwe generatie kennismaken met de game. Final Fantasy X en Final Fantasy X-2 HD komen namelijk op 23 juli te verschijnen voor Nintendo Switch 2.

Een 25-jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Dat doet Square Enix met een korte video waarin het memorabele momenten uit de game laat zien. De echte reden voor de video is natuurlijk de promotie van Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. De aankomende remasters blijven bijzonder trouw aan het origineel, maar natuurlijk zijn er een paar kleine verbeteringen te bespeuren. De bundel is namelijk voorzien van een Game Boost-functie, waarmee we de snelheid van de games kunnen aanpassen. Daarnaast zijn we in staat om de encounters terug te draaien zodat je op een sneller tempo het verhaal tot je kunt nemen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De games komen namelijk op 23 juli in digitale vorm voor Nintendo Switch 2 te verschijnen. Ben je meer van de fysieke edities, dan moet je helaas nog even wachten. De games verschijnen namelijk pas op 27 augustus in een doosje.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2169 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

21 maart 2014
XONE NSW

Platforms

PC
PS3
PSV
PS4
XONE
NSW
NS2
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden

HAAA-HAAA-HAAAA-HAAAAAA!

Those who know.. know! Geweldige game haha! xD

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
13 minuten geleden

Ik twijfel altijd of ik deze moet aanschaffen als hij in de aanbieding is. Lees vaak dat het slecht oud is geworden en vooral dat balspel heel irritant is.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
38 minuten geleden

Na final fantasy X heeft square wat mij betreft glans verloren . Ik koop nog steeds alle Square games, maar pakt me niet meer zoals X dit deed. Ook na ontelbare keren opnieuw te hebben gespeeld blijft deze game pure magie met een fantastisch verhaal, epische muziek, en een rollercoaster van emoties. Dikke aanrader voor de Switchies onder ons.

0
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ik wil eigenlijk maar 1 ding, de cutscenes skippen. Die heb ik namelijk te vaak gezien. Op de ps3/4/5 switch1 kon je de scenes een beetje versnellen, maar niet skippen.

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Weet je wat het "vervelende" is van dit soort dingen? Dat je je realiseert dat je 13 jaar ouder bent dan final fantasy X en je dus oud bent. xD

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord