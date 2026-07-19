Final Fantasy X blaast 25 kaarsjes uit met smaakvolle video

Op 19 juli 2001 kwam Final Fantasy X te verschijnen voor PlayStation 2. Inmiddels behoort de game tot één van mijn favoriete Final Fantasy's tot op heden, en spoedig kan een nieuwe generatie kennismaken met de game. Final Fantasy X en Final Fantasy X-2 HD komen namelijk op 23 juli te verschijnen voor Nintendo Switch 2.

Een 25-jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Dat doet Square Enix met een korte video waarin het memorabele momenten uit de game laat zien. De echte reden voor de video is natuurlijk de promotie van Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. De aankomende remasters blijven bijzonder trouw aan het origineel, maar natuurlijk zijn er een paar kleine verbeteringen te bespeuren. De bundel is namelijk voorzien van een Game Boost-functie, waarmee we de snelheid van de games kunnen aanpassen. Daarnaast zijn we in staat om de encounters terug te draaien zodat je op een sneller tempo het verhaal tot je kunt nemen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De games komen namelijk op 23 juli in digitale vorm voor Nintendo Switch 2 te verschijnen. Ben je meer van de fysieke edities, dan moet je helaas nog even wachten. De games verschijnen namelijk pas op 27 augustus in een doosje.