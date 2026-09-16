Gerucht: Build a Rocket Boy sluit permanent de deuren

Het heeft er alle schijn van dat Build a Rocket Boy niet langer in staat is om de deuren open te houden. Een flink aantal werknemers heeft op LinkedIn gepost zonder werk te zitten en hoewel de sluiting nog niet officieel is bevestigd, laat een werknemer weten dat hij blijft hangen om het licht uit te doen bij Build a Rocket Boy.

Mocht je niet helemaal weten wie of wat Build a Rocket Boy nou precies is: dit is de studio van Leslie Benzies, voormalig president van Rockstar North, en de ontwikkelaar van het behoorlijk geflopte MindsEye. De studio heeft hier menigmaal op de site gestaan, doorgaans vanwege uitspraken van Benzies over sabotage of ontslagrondes bij de studio. Hoewel de sluiting nog niet officieel bekend is gemaakt, heeft een werknemer het nieuws echter wereldkundig gemaakt. In een LinkedIn-post van Dan Hawkins, Build a Rocket Boy’s principal talent acquisition partner, staat namelijk het volgende:

“With a very heavy heart I raise my green banner, along with the rest of my colleagues at Build a Rocket Boy. I am ‘Open to Work’ actively looking for a new adventure. I will be seeing BARB through till the very end, helping wrap things up here in the HR department. But I would be very interested in hearing about any opportunities, both within and outside of the games industry to join growing companies.”

In een statement gericht aan Rock Paper Shotgun laat de IWGB Games Worker Union weten dat het de getroffen medewerkers gaat opvangen en probeert te voorzien van de nodige hulp binnen de industrie. Tevens geeft de vakbond te kennen dat het zich vooralsnog blijft inzetten om gerechtigheid te zoeken na het mismanagement van het personeel door de hoge piefen bij Build a Rocket Boy.

Wij wensen de getroffen werknemers veel succes bij de voortzetting van hun carrière.