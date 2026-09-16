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Gerucht: Build a Rocket Boy sluit permanent de deuren

Door Rudy Wijnberg
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Het heeft er alle schijn van dat Build a Rocket Boy niet langer in staat is om de deuren open te houden. Een flink aantal werknemers heeft op LinkedIn gepost zonder werk te zitten en hoewel de sluiting nog niet officieel is bevestigd, laat een werknemer weten dat hij blijft hangen om het licht uit te doen bij Build a Rocket Boy.

Build a Rocket Boy Logo

Mocht je niet helemaal weten wie of wat Build a Rocket Boy nou precies is: dit is de studio van Leslie Benzies, voormalig president van Rockstar North, en de ontwikkelaar van het behoorlijk geflopte MindsEye. De studio heeft hier menigmaal op de site gestaan, doorgaans vanwege uitspraken van Benzies over sabotage of ontslagrondes bij de studio. Hoewel de sluiting nog niet officieel bekend is gemaakt, heeft een werknemer het nieuws echter wereldkundig gemaakt. In een LinkedIn-post van Dan Hawkins, Build a Rocket Boy’s principal talent acquisition partner, staat namelijk het volgende:

“With a very heavy heart I raise my green banner, along with the rest of my colleagues at Build a Rocket Boy. I am ‘Open to Work’ actively looking for a new adventure. I will be seeing BARB through till the very end, helping wrap things up here in the HR department. But I would be very interested in hearing about any opportunities, both within and outside of the games industry to join growing companies.”

In een statement gericht aan Rock Paper Shotgun laat de IWGB Games Worker Union weten dat het de getroffen medewerkers gaat opvangen en probeert te voorzien van de nodige hulp binnen de industrie. Tevens geeft de vakbond te kennen dat het zich vooralsnog blijft inzetten om gerechtigheid te zoeken na het mismanagement van het personeel door de hoge piefen bij Build a Rocket Boy.

Wij wensen de getroffen werknemers veel succes bij de voortzetting van hun carrière.

Bron: Rock Paper Shotgun
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2618 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MindsEye
MindsEye

Reviewscore

1,5/5

Ontwikkelaar

Build a Rocket Boy

Uitgever

IO Interactive

Release

10 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Beetje grootheidswaanzin, was president van Rockstar North dus zonder hem was GTA nooit een success geweest dus kan hij het in zijn eentje ook af.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Weeral jammer voor de medewerkers. Helaas stond het een beetje in de sterren geschreven

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Tja, nobody shocked toch? MindsEye had zoveel potentie en die potentie is nog niet voor 1 procent waar gemaakt.

0
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