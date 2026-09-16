Mobile game Monster Hunter Outlanders ontvangt nieuwe trailer

Je zou het haast vergeten, maar naast Monster Hunter: Ascendence is er nog een ander Monster Hunter-project in productie. Monster Hunter Outlanders is een mobiele game die er verdraaid goed uitziet.

In de nieuwe beelden van Monster Hunter Outlanders zien we een brede variatie aan monsters. Niet alleen bekende monsters uit de franchise, maar ook compleet nieuwe varianten. In de mobiele game kunnen we co-op jagen, carven en craften. Natuurlijk wel in een ietwat versimpelde vorm, maar de beelden zien er in ieder geval goed uit. De game is echter niet in ontwikkeling bij Capcom, maar wordt geproduceerd door Tencent's TiMi.

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Momenteel is er nog geen releasedatum bekend voor de game. Wel zijn de pre-registraties geopend op iOS en Android.