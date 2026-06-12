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Beat 'em up The Walking Dead: Streets of Survival rolt uit het graf

Door Bram Noteboom

Een nieuwe The Walking Dead-game is uit de dood herrezen. Maak kennis met de beat 'em up The Walking Dead: Streets of Survival en speel als bekende helden.

Rick Grimes, Daryl Dixon en Michonne nemen het op tegen zowel de ondode Walkers als de Saviors in deze actievolle arcade-brawler, terwijl ze door de iconische locaties van de tv-serie waggelen. Sanctuary, Hilltop en Alexandria komen voorbij, terwijl elk personage ook eigen statistieken en vaardigheden kent, waardoor de gameplay afwisselt. Je maakt gebruik van diverse wapentuigen, zoals de magnum van Rick, de katana van Michonne en de welbekende kruisboog van Daryl.

Het volgt de gebeurtenissen van de 'All Out War' tijdlijn, maar The Walking Dead: Streets of Survival is niet geheel trouw aan de lore van de show. Ze gooien namelijk diverse eindbazen vroegtijdig (of te laat, ligt er maar net aan hoe je het bekijkt) op je pad. Ja, bereid je dus goed voor om het op te nemen tegen Winslow, de Well Walker, Simon en Negan.

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The Walking Dead: Streets of Survival is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Trailmark Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Walking Dead: Streets of Survival
The Walking Dead: Streets of Survival

Ontwikkelaar

Odaclick Game Studio

Uitgever

Trailmark Games

Release

-

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 07:44

Walking dead was een coole serie. Dit type game is altijd goed voor een paar avondjes fun. Maar de combi van de twee ziet er wat mij betreft gaar uit en had niet gehoeven

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 19:21

Awesome, als groot groot fan van The Walking Dead franchise is dit een no-brainer voor mij :)

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 17:17

but why though.

Ach ja voor elke game is er wel een gamer te vinden.

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 16:15

Vind het een beetje neigen naar "Milk 'em up" om alweer The Walking Dead te gebruiken/misbruiken voor een game. Al helemaal als je de lore dan dus niet volgt.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 16:12

Hmm moest even googlen welke games deze ontwikkelaar nog maar had gemaakt. Maar kennelijk the Karate Kid Street Rumble. Die was wel redelijk.

Ben benieuwd dit overtuigd me nog niet.

0
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