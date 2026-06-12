Een nieuwe The Walking Dead-game is uit de dood herrezen. Maak kennis met de beat 'em up The Walking Dead: Streets of Survival en speel als bekende helden.

Rick Grimes, Daryl Dixon en Michonne nemen het op tegen zowel de ondode Walkers als de Saviors in deze actievolle arcade-brawler, terwijl ze door de iconische locaties van de tv-serie waggelen. Sanctuary, Hilltop en Alexandria komen voorbij, terwijl elk personage ook eigen statistieken en vaardigheden kent, waardoor de gameplay afwisselt. Je maakt gebruik van diverse wapentuigen, zoals de magnum van Rick, de katana van Michonne en de welbekende kruisboog van Daryl.

Het volgt de gebeurtenissen van de 'All Out War' tijdlijn, maar The Walking Dead: Streets of Survival is niet geheel trouw aan de lore van de show. Ze gooien namelijk diverse eindbazen vroegtijdig (of te laat, ligt er maar net aan hoe je het bekijkt) op je pad. Ja, bereid je dus goed voor om het op te nemen tegen Winslow, de Well Walker, Simon en Negan.

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The Walking Dead: Streets of Survival is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.