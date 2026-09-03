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gamescom 2026

Halloween: The Game zit vol collectibles en customization

Door Rudy Wijnberg
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Asymmetrische horrorgame Halloween: The Game moet het genre naar een nieuw niveau tillen. Dat probeert ontwikkelaar IllFonic met een breed scala aan customization, collectibles en een solo campaign.

In onderstaande gameplay-overview krijgen we een uitgebreide blik op het progressiesysteem van Halloween: The Game. De asymmetrische horrorgame plaatst je in het Shatner-masker van Michael Myers, de seriemoordenaar die het op menig tiener voorzien heeft. In de game kunnen we allerlei skins, weapon skins en zelfs ruilkaarten verzamelen. Daarnaast kent Halloween een uitvoerig progressiesysteem voor zowel de Killer- als de Survivor-rollen.

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Halloween: The Game verschijnt op 8 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je eerder van start willen met de game, dan is dat mogelijk door de game te pre-orderen. Mocht je dat doen, dan krijg je vanaf 4 september 2026 toegang.

Bron: IllFonic
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2496 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Halloween: The Game
Halloween: The Game

Ontwikkelaar

Illfonic

Uitgever

Gun Media

Release

8 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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