Halloween: The Game zit vol collectibles en customization

Asymmetrische horrorgame Halloween: The Game moet het genre naar een nieuw niveau tillen. Dat probeert ontwikkelaar IllFonic met een breed scala aan customization, collectibles en een solo campaign.

In onderstaande gameplay-overview krijgen we een uitgebreide blik op het progressiesysteem van Halloween: The Game. De asymmetrische horrorgame plaatst je in het Shatner-masker van Michael Myers, de seriemoordenaar die het op menig tiener voorzien heeft. In de game kunnen we allerlei skins, weapon skins en zelfs ruilkaarten verzamelen. Daarnaast kent Halloween een uitvoerig progressiesysteem voor zowel de Killer- als de Survivor-rollen.

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Halloween: The Game verschijnt op 8 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je eerder van start willen met de game, dan is dat mogelijk door de game te pre-orderen. Mocht je dat doen, dan krijg je vanaf 4 september 2026 toegang.