Alien: Isolation 2-teaser vrijgegeven
Het aanstaande vervolg op de horrorgame Alien: Isolation zit in de pijplijn. SEGA en Creative Assembly hebben een korte maar krachtige teaser vrijgegeven.
In 2014 kwam Alien: Isolation te verschijnen en dat heeft de game-industrie geweten. De horror-survivalgame wordt tot op deze dag geprezen wegens de sterke sfeer, uitdagende gameplay en natuurlijk de vlijmscherpe AI van de Xenomorph. Het vervolg gaat hier een staartje aan geven en het lijkt erop dat we niet alleen binnen de ruimtegangen van het Sevastopol Station blijven. We krijgen een korte blik naar de buitenwereld, waar het mogelijk om een thuisplaneet van de aliens gaat. De teaser sluit af met een welbekende gameplay-mechanic: de save station waarbij je altijd een paar tellen moest wachten, voordat je je progressie daadwerkelijk kon opslaan. Leuk voor de spanning, minder leuk als de Xenomorph in de tussentijd een hap uit je achterhoofd neemt.
Het vervolg op Alien: Isolation heeft nog geen releasedatum.
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Leuk nieuws, deel 1 was echt spannend als je je aan het verstoppen was voor die alien. Hoop alleen niet dat het dan nog 5 jaar duurt voordat de game uitkomt 😅🤞🏻
Heel blij met een vervolg!
Deel 1 was geweldig, deel 2 ga ik sowieso direct spelen wanneer hij uitkomt. Nog altijd een dikke middelvinger naar IGN, die de game destijds zelfs buisde geloof ik? Het was de beste Alien game, en een van de beste horror games ooit gemaakt.
Vooral benieuwd naar de a.i. van de Alien(s)? in deze game! Dat was in het eerste deel ook bijzonder indrukwekkend, waarbij hij geen voorgekauwde patronen volgde, maar echt kon "denken" om je te zoeken en te vinden.
Game Over Man !!!!
Zekers super goed , die game was echt vet , en naar mijn mening dat was wat de Alien3 film had moeten zijn.
Eerste deel vind ik het meest intense horror spel wat ik heb gespeeld. En ik heb veel horror games gespeeld. Kijk er naar uit!
Fantastisch, ben geen grote horrorfan maar dat was echt zo'n goeie game. Ben benieuw als deze game het eerste deel zal overstijgen, dat zal zeker niet makkelijk worden
Eindelijk krijgen we een vervolg.
Geweldig nieuws! Deel 1 was erg goed.