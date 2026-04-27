Alien: Isolation 2-teaser vrijgegeven

Het aanstaande vervolg op de horrorgame Alien: Isolation zit in de pijplijn. SEGA en Creative Assembly hebben een korte maar krachtige teaser vrijgegeven.

In 2014 kwam Alien: Isolation te verschijnen en dat heeft de game-industrie geweten. De horror-survivalgame wordt tot op deze dag geprezen wegens de sterke sfeer, uitdagende gameplay en natuurlijk de vlijmscherpe AI van de Xenomorph. Het vervolg gaat hier een staartje aan geven en het lijkt erop dat we niet alleen binnen de ruimtegangen van het Sevastopol Station blijven. We krijgen een korte blik naar de buitenwereld, waar het mogelijk om een thuisplaneet van de aliens gaat. De teaser sluit af met een welbekende gameplay-mechanic: de save station waarbij je altijd een paar tellen moest wachten, voordat je je progressie daadwerkelijk kon opslaan. Leuk voor de spanning, minder leuk als de Xenomorph in de tussentijd een hap uit je achterhoofd neemt.

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Het vervolg op Alien: Isolation heeft nog geen releasedatum.