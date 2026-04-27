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Alien: Isolation 2-teaser vrijgegeven

Door Bram Noteboom

Het aanstaande vervolg op de horrorgame Alien: Isolation zit in de pijplijn. SEGA en Creative Assembly hebben een korte maar krachtige teaser vrijgegeven.

In 2014 kwam Alien: Isolation te verschijnen en dat heeft de game-industrie geweten. De horror-survivalgame wordt tot op deze dag geprezen wegens de sterke sfeer, uitdagende gameplay en natuurlijk de vlijmscherpe AI van de Xenomorph. Het vervolg gaat hier een staartje aan geven en het lijkt erop dat we niet alleen binnen de ruimtegangen van het Sevastopol Station blijven. We krijgen een korte blik naar de buitenwereld, waar het mogelijk om een thuisplaneet van de aliens gaat. De teaser sluit af met een welbekende gameplay-mechanic: de save station waarbij je altijd een paar tellen moest wachten, voordat je je progressie daadwerkelijk kon opslaan. Leuk voor de spanning, minder leuk als de Xenomorph in de tussentijd een hap uit je achterhoofd neemt.

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Het vervolg op Alien: Isolation heeft nog geen releasedatum.

Bron: Creative Assembly
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
28 april 2026 om 14:50

Leuk nieuws, deel 1 was echt spannend als je je aan het verstoppen was voor die alien. Hoop alleen niet dat het dan nog 5 jaar duurt voordat de game uitkomt 😅🤞🏻

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
28 april 2026 om 11:30

Heel blij met een vervolg!

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
27 april 2026 om 16:45

Deel 1 was geweldig, deel 2 ga ik sowieso direct spelen wanneer hij uitkomt. Nog altijd een dikke middelvinger naar IGN, die de game destijds zelfs buisde geloof ik? Het was de beste Alien game, en een van de beste horror games ooit gemaakt.

Vooral benieuwd naar de a.i. van de Alien(s)? in deze game! Dat was in het eerste deel ook bijzonder indrukwekkend, waarbij hij geen voorgekauwde patronen volgde, maar echt kon "denken" om je te zoeken en te vinden.

1
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
27 april 2026 om 14:33

Game Over Man !!!!
Zekers super goed , die game was echt vet , en naar mijn mening dat was wat de Alien3 film had moeten zijn.

1
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl6 Combo Juggler
27 april 2026 om 14:05

Eerste deel vind ik het meest intense horror spel wat ik heb gespeeld. En ik heb veel horror games gespeeld. Kijk er naar uit!

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
27 april 2026 om 12:42

Fantastisch, ben geen grote horrorfan maar dat was echt zo'n goeie game. Ben benieuw als deze game het eerste deel zal overstijgen, dat zal zeker niet makkelijk worden

0
Avatar Inactieve gebruiker
Inactieve gebruiker
lvl11 Commander
27 april 2026 om 12:42

Eindelijk krijgen we een vervolg.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
27 april 2026 om 12:38

Geweldig nieuws! Deel 1 was erg goed.

0
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