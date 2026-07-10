Trek ten strijde tegen de duisternis in Brightfall
Uitgever en ontwikkelaar Dark Point Games werkt aan het duistere Brightfall. Dit is een isometrische open wereld survival game waarin je je moet zien te verdedigen tegen de levende duisternis.
Brightfall is het nieuwe project van Dark Point Games en speelt zich af op een vervloekt Keltisch eiland. Door krachtige wapens te maken, een veilige haven te creëren en ervoor te zorgen dat je vlam blijft branden, moet je jezelf in leven zien te houden. Zodra de vlam is gedoofd en de duisternis het wint is het gedaan met je mentale gezondheid. Met het licht aan jouw zijde moet je er dus voor zorgen dat de duisternis zover mogelijk uit de buurt blijft, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen, want je kunt de game ook samen met maximaal drie vrienden spelen.
Brightfall heeft vooralsnog nog geen releasedatum, maar wordt binnenkort in Early Access verwacht.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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