Roblox Everywhere geeft creators de tools om buiten Roblox te publiceren
De Roblox Corporation versterkt diens grip op de industrie. Middels het Roblox Everywhere-initiatief worden games binnen het platform als losstaande apps publiceerbaar op diverse platformen en storefronts. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Roblox Developers Conference 2026.
Het is geen geheim dat Roblox het grootschalige succes te danken heeft aan user-generated content. Uiteraard kent dit ook een nadeel, zoals het feit dat deze ervaringen gebonden zijn aan het Roblox-ecosysteem. Hier komt echter binnenkort verandering in. Via het Roblox Everywhere-initiatief krijgen creators de mogelijkheid om hun games als losstaande apps op diverse platformen te publiceren. Het is nog niet bekend of deze feature beschikbaar wordt gemaakt voor third-party platformen, zoals PlayStation en XBOX, maar er zijn in ieder geval plannen om in-browser de games te kunnen opstarten. Hierdoor hoopt men natuurlijk de instapdrempel nog lager te maken en gamers te bereiken die niet staan te springen om in Roblox een account aan te maken. In lijn met de andere aankondiging zijn ook Roblox Wallet en Roblox Card in de maak om transacties flexibel te maken.
Wat denk jij? Is dit een goede zet voor de vele Roblox-spelers? Laat het vooral weten.
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