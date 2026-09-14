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Roblox Everywhere geeft creators de tools om buiten Roblox te publiceren

Door Bram Noteboom
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De Roblox Corporation versterkt diens grip op de industrie. Middels het Roblox Everywhere-initiatief worden games binnen het platform als losstaande apps publiceerbaar op diverse platformen en storefronts. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Roblox Developers Conference 2026.

Het is geen geheim dat Roblox het grootschalige succes te danken heeft aan user-generated content. Uiteraard kent dit ook een nadeel, zoals het feit dat deze ervaringen gebonden zijn aan het Roblox-ecosysteem. Hier komt echter binnenkort verandering in. Via het Roblox Everywhere-initiatief krijgen creators de mogelijkheid om hun games als losstaande apps op diverse platformen te publiceren. Het is nog niet bekend of deze feature beschikbaar wordt gemaakt voor third-party platformen, zoals PlayStation en XBOX, maar er zijn in ieder geval plannen om in-browser de games te kunnen opstarten. Hierdoor hoopt men natuurlijk de instapdrempel nog lager te maken en gamers te bereiken die niet staan te springen om in Roblox een account aan te maken. In lijn met de andere aankondiging zijn ook Roblox Wallet en Roblox Card in de maak om transacties flexibel te maken.

Roblox Games Tools Creators

Wat denk jij? Is dit een goede zet voor de vele Roblox-spelers? Laat het vooral weten.

Bron: gamesindustry.biz
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5488 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Roblox

Ontwikkelaar

Roblox Corporation

Uitgever

Roblox Corporation

Release

1 september 2006

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
VR
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

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