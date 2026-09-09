Shadow drop! Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt later vandaag voor Nintendo Switch 2. Dat niet alleen: ook de pre-orders voor Final Fantasy VII Revelation gaan vandaag van start.

Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 ook voor Nintendo Switch 2. Het laatste deel in de trilogie brengt een einde aan de remakes en doet dat dus direct ook op Nintendo Switch 2. Pre-orders voor de game gaan later vandaag van start.

Het echte nieuws komt echter in een opvolgende trailer. De Final Fantasy VII-prequel Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt namelijk later vandaag voor Nintendo Switch 2. Hierdoor kunnen spelers het complete Final Fantasy VII-verhaal beleven op Nintendo Switch 2 voordat het laatste deel in de trilogie verschijnt.