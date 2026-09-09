Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt vandaag op Switch 2
Shadow drop! Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt later vandaag voor Nintendo Switch 2. Dat niet alleen: ook de pre-orders voor Final Fantasy VII Revelation gaan vandaag van start.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 ook voor Nintendo Switch 2. Het laatste deel in de trilogie brengt een einde aan de remakes en doet dat dus direct ook op Nintendo Switch 2. Pre-orders voor de game gaan later vandaag van start.
Het echte nieuws komt echter in een opvolgende trailer. De Final Fantasy VII-prequel Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt namelijk later vandaag voor Nintendo Switch 2. Hierdoor kunnen spelers het complete Final Fantasy VII-verhaal beleven op Nintendo Switch 2 voordat het laatste deel in de trilogie verschijnt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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