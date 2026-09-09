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gamescom 2026

Monster Hunter Wilds voor Switch 2 trapt de Nintendo Direct af

Door Bram Noteboom
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Capcom krijgt de eer om de Nintendo Direct af te trappen. Monster Hunter Wild is namelijk officieel uit de doeken gedaan voor de Nintendo Switch 2.

We hebben natuurlijk al eerder geruchten gelezen over de Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds, maar tijdens de Nintendo Direct van 9 september 2026 heeft Capcom de actie-RPG officieel onthuld voor de hybride console. Vanaf 4 december 2026 is het mogelijk de game op de Nintendo Switch 2 te spelen. Spelers op dit platform krijgen gelijk toegang tot alle reeds uitgebrachte Title Updates en local play. De DLC Ascendance wordt ook in 2027 uitgegeven op de Nintendo Switch 2, al is het nog niet duidelijk of het dezelfde releasedatum deelt als andere platformen.

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Monster Hunter Wilds is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5449 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Monster Hunter Wilds
Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
38 minuten geleden

Hier ben ik zelf wel blij mee!

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