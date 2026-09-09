Monster Hunter Wilds voor Switch 2 trapt de Nintendo Direct af
Capcom krijgt de eer om de Nintendo Direct af te trappen. Monster Hunter Wild is namelijk officieel uit de doeken gedaan voor de Nintendo Switch 2.
We hebben natuurlijk al eerder geruchten gelezen over de Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds, maar tijdens de Nintendo Direct van 9 september 2026 heeft Capcom de actie-RPG officieel onthuld voor de hybride console. Vanaf 4 december 2026 is het mogelijk de game op de Nintendo Switch 2 te spelen. Spelers op dit platform krijgen gelijk toegang tot alle reeds uitgebrachte Title Updates en local play. De DLC Ascendance wordt ook in 2027 uitgegeven op de Nintendo Switch 2, al is het nog niet duidelijk of het dezelfde releasedatum deelt als andere platformen.
Monster Hunter Wilds is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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