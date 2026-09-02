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Zo werkt de Boost Bracer in Monster Hunter Wilds: Ascendance

Door Rudy Wijnberg
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In 2027 komt er weer een grote uitbreiding voor Monster Hunter te verschijnen. Monster Hunter Wilds: Ascendance neemt ons mee naar een locatie ver boven het NAP, maar introduceert ook een aantal nieuwe mechanics. Zo krijgen we toegang tot de Boost Bracer, een gigantische armband die de aanvallen van de hunter een flinke boost geeft.

Agressie wordt beloond in Monster Hunter Wilds: Ascendance. De energie in de Boost Bracer bouwt op naarmate je rake klappen uitdeelt. Heb je de meter voor de 'Active Boost' eenmaal gevuld, dan kan je de Boost Driver Attack ontketenen. Deze optie maakt je aanvallen niet alleen sterker, maar zorgt er ook voor dat combo's langer worden en je een grotere kans hebt om het monster om te werpen. De Boost Bracer vergt echter wel wat van de speler. Je dient namelijk Master Rank te bereiken alvorens je deze kunt gebruiken.

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Helaas is er nog geen exacte releasedatum bekend voor Monster Hunter Wilds: Ascendance. Wel weten we dat de betaalde uitbreiding in 2027 komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Er is tevens een Nintendo Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds in productie. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt de DLC ook op de handheld van Nintendo.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2488 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Monster Hunter Wilds
Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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