Zo werkt de Boost Bracer in Monster Hunter Wilds: Ascendance

In 2027 komt er weer een grote uitbreiding voor Monster Hunter te verschijnen. Monster Hunter Wilds: Ascendance neemt ons mee naar een locatie ver boven het NAP, maar introduceert ook een aantal nieuwe mechanics. Zo krijgen we toegang tot de Boost Bracer, een gigantische armband die de aanvallen van de hunter een flinke boost geeft.

Agressie wordt beloond in Monster Hunter Wilds: Ascendance. De energie in de Boost Bracer bouwt op naarmate je rake klappen uitdeelt. Heb je de meter voor de 'Active Boost' eenmaal gevuld, dan kan je de Boost Driver Attack ontketenen. Deze optie maakt je aanvallen niet alleen sterker, maar zorgt er ook voor dat combo's langer worden en je een grotere kans hebt om het monster om te werpen. De Boost Bracer vergt echter wel wat van de speler. Je dient namelijk Master Rank te bereiken alvorens je deze kunt gebruiken.

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Helaas is er nog geen exacte releasedatum bekend voor Monster Hunter Wilds: Ascendance. Wel weten we dat de betaalde uitbreiding in 2027 komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Er is tevens een Nintendo Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds in productie. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt de DLC ook op de handheld van Nintendo.