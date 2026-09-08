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gamescom 2026

Krachtpatser Arjun laat zijn spierballen rollen in Street Fighter 6

Door Rudy Wijnberg
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Krachtpatser Arjun verzet vanaf 13 oktober hemel en aarde (letterlijk) in Street Fighter 6. Vanaf 13 oktober 2026 is het personage namelijk speelbaar in de in 2023 verschenen fightinggame van Capcom.

Arjun is groot, log en ijzersterk. Zijn kracht stelt hem in staat om gesteente uit de grond te trappen, klappen te incasseren en kogels van wind af te vuren. Met de introductie van Arjun krijgen ook Lily en Dhalsim wat liefde. Zij worden namelijk voorzien van nieuwe EX Colors. Om alle content direct te ontgrendelen, dien je echter wel te beschikken over de Year 4 Fighter Pass.

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Vanaf 13 oktober kun je aan de slag met Arjun indien je beschikt over de Street Fighter 6 Year 4 Character Pass. Het personage is eventueel ook met de in-game Fighter Coins aan te schaffen.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2541 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Street Fighter 6
Street Fighter 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

2 juni 2023

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ziet er vet uit! Die super ook haha. Maar ik speel met een leverless controller en daar zijn die grappler achtige characters meestal niet heel fijn om op te spelen.

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Niet mijn character , maar toch weer een toevoeging , meer keuzes dus mooi.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Oww nice lijkt me wel een leuke toevoeging.

0
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