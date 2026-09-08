Krachtpatser Arjun verzet vanaf 13 oktober hemel en aarde (letterlijk) in Street Fighter 6. Vanaf 13 oktober 2026 is het personage namelijk speelbaar in de in 2023 verschenen fightinggame van Capcom.

Arjun is groot, log en ijzersterk. Zijn kracht stelt hem in staat om gesteente uit de grond te trappen, klappen te incasseren en kogels van wind af te vuren. Met de introductie van Arjun krijgen ook Lily en Dhalsim wat liefde. Zij worden namelijk voorzien van nieuwe EX Colors. Om alle content direct te ontgrendelen, dien je echter wel te beschikken over de Year 4 Fighter Pass.

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Vanaf 13 oktober kun je aan de slag met Arjun indien je beschikt over de Street Fighter 6 Year 4 Character Pass. Het personage is eventueel ook met de in-game Fighter Coins aan te schaffen.