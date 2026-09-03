State of Play toont exclusieve Resident Evil-filmclip

De zombies vallen letterlijk uit de lucht in de nieuwste filmclip van Zach Cregger's Resident Evil. Het beeldmateriaal werd getoond tijdens de State of Play van 3 september 2026.

Is dit de eerste keer dat we een filmpremière zien tijdens de PlayStation-showcase? Laat het ons vooral even weten of dat het geval is, maar klagen doen we sowieso niet. De nieuwste clip van de Resident Evil-film zagen we al eens kort in de trailers voorbij vliegen, maar ditmaal krijgen we een uitgebreide blik van de horrorfilm te zien. Terwijl protagonist Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die in deze nachtmerrie terecht is gekomen, zich een weg baant door de besneeuwde stad, zijn de zombies erop gebrand om hem tegen te houden. Ze gooien henzelf letterlijk van de daken om hem een halt toe te roepen, maar het enige wat ze Bryan bezorgen is een revelatie. Deze monsters kunnen daadwerkelijk dood.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Resident Evil is te bekijken vanaf 18 september 2026 in de bioscoop.