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gamescom 2026

State of Play toont exclusieve Resident Evil-filmclip

Door Bram Noteboom
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De zombies vallen letterlijk uit de lucht in de nieuwste filmclip van Zach Cregger's Resident Evil. Het beeldmateriaal werd getoond tijdens de State of Play van 3 september 2026.

Is dit de eerste keer dat we een filmpremière zien tijdens de PlayStation-showcase? Laat het ons vooral even weten of dat het geval is, maar klagen doen we sowieso niet. De nieuwste clip van de Resident Evil-film zagen we al eens kort in de trailers voorbij vliegen, maar ditmaal krijgen we een uitgebreide blik van de horrorfilm te zien. Terwijl protagonist Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die in deze nachtmerrie terecht is gekomen, zich een weg baant door de besneeuwde stad, zijn de zombies erop gebrand om hem tegen te houden. Ze gooien henzelf letterlijk van de daken om hem een halt toe te roepen, maar het enige wat ze Bryan bezorgen is een revelatie. Deze monsters kunnen daadwerkelijk dood.

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Resident Evil is te bekijken vanaf 18 september 2026 in de bioscoop.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Slechte opening vond ik

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