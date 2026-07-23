Resident Evil-film draait in september 2026 in de bioscoop
Zach Cregger, de regisseur van Weapons en Barbarian, keert binnenkort terug naar het witte doek met zijn nieuwste passieproject: Resident Evil.
In een volledig nieuw verhaal volgen we Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die ongewild terechtkomt in een actievolle strijd om te overleven. Dit allemaal terwijl een noodlottige, gruwelijke nacht om hem heen in chaos uiteenvalt en zijn relatie met zijn vriendin ook onder hevige druk komt te staan. Hij krijgt de nobele taak om een specifiek pakketjes ergens in een hutje op de hei af te leveren, maar onderweg komt hij de nodige nachtmerries tegen; wat al snel ontvouwt tot een groter complot. Referenties naar de games worden in de trailer volop gespot, zoals de iconische typmachine, shotgun-ammo, de stad Raccoon City en andere Easter Eggs.
Resident Evil is vanaf 18 september 2026 in de bioscoop te bewonderen. Durf jij het aan?
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Deze lijkt me niet verkeerd. De vorige film vond ik wel aardig, maar de casting vond ik niet echt geweldig. Van de tv-serie heb ik de eerste aflevering niet eens afgekeken.
Erg benieuwd naar deze ‘nieuwe’ aanpak en of deze ook een beetje de lore aanhoudt van de games of dat het een totaal opzichzelfstaand verhaal is. Altijd groot fan geweest van de games, maar de films met Jojovich en die laatste reboot vond ik maar gedrochten.
Weapons vond ik erg tof.. Barbarian vond ik erg vet beginnen, maar richting het midden raakte de film mij helemaal kwijt. Heb het afgekeken, maar vond het een stuk minder vet als wanneer ik er aan begon.
Maar kijk dus wel uit naar een film van hem in de Resident Evil reeks. Kan misschien erg vet worden! Denk dat we deze wel in de bios pakken :]