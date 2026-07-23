Resident Evil-film draait in september 2026 in de bioscoop

Zach Cregger, de regisseur van Weapons en Barbarian, keert binnenkort terug naar het witte doek met zijn nieuwste passieproject: Resident Evil.

In een volledig nieuw verhaal volgen we Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die ongewild terechtkomt in een actievolle strijd om te overleven. Dit allemaal terwijl een noodlottige, gruwelijke nacht om hem heen in chaos uiteenvalt en zijn relatie met zijn vriendin ook onder hevige druk komt te staan. Hij krijgt de nobele taak om een specifiek pakketjes ergens in een hutje op de hei af te leveren, maar onderweg komt hij de nodige nachtmerries tegen; wat al snel ontvouwt tot een groter complot. Referenties naar de games worden in de trailer volop gespot, zoals de iconische typmachine, shotgun-ammo, de stad Raccoon City en andere Easter Eggs.

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Resident Evil is vanaf 18 september 2026 in de bioscoop te bewonderen. Durf jij het aan?