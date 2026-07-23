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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Resident Evil-film draait in september 2026 in de bioscoop

Door Bram Noteboom
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Zach Cregger, de regisseur van Weapons en Barbarian, keert binnenkort terug naar het witte doek met zijn nieuwste passieproject: Resident Evil.

In een volledig nieuw verhaal volgen we Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die ongewild terechtkomt in een actievolle strijd om te overleven. Dit allemaal terwijl een noodlottige, gruwelijke nacht om hem heen in chaos uiteenvalt en zijn relatie met zijn vriendin ook onder hevige druk komt te staan. Hij krijgt de nobele taak om een specifiek pakketjes ergens in een hutje op de hei af te leveren, maar onderweg komt hij de nodige nachtmerries tegen; wat al snel ontvouwt tot een groter complot. Referenties naar de games worden in de trailer volop gespot, zoals de iconische typmachine, shotgun-ammo, de stad Raccoon City en andere Easter Eggs.

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Resident Evil is vanaf 18 september 2026 in de bioscoop te bewonderen. Durf jij het aan?

Bron: Sony
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
50 minuten geleden

Deze lijkt me niet verkeerd. De vorige film vond ik wel aardig, maar de casting vond ik niet echt geweldig. Van de tv-serie heb ik de eerste aflevering niet eens afgekeken.

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
55 minuten geleden

Erg benieuwd naar deze ‘nieuwe’ aanpak en of deze ook een beetje de lore aanhoudt van de games of dat het een totaal opzichzelfstaand verhaal is. Altijd groot fan geweest van de games, maar de films met Jojovich en die laatste reboot vond ik maar gedrochten.

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Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Weapons vond ik erg tof.. Barbarian vond ik erg vet beginnen, maar richting het midden raakte de film mij helemaal kwijt. Heb het afgekeken, maar vond het een stuk minder vet als wanneer ik er aan begon.

Maar kijk dus wel uit naar een film van hem in de Resident Evil reeks. Kan misschien erg vet worden! Denk dat we deze wel in de bios pakken :]

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