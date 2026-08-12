Tower defense en Vikings komen samen in Hordeguard: Winds of the North
De Vikingen staan nog steeds bekend als een heel ruig en wild volk. Meestal waren het de Vikingen zelf die plunderden, maar wat als de rollen eens omgedraaid werden? Maak kennis met Hordeguard: Winds of the North.
Verdedig je Vikingdorp in Hordeguard: Winds of the North
In deze nieuwe game van ontwikkelaar Black Deer Games krijg je de moeilijke taak om een Vikingdorp te verdedigen tegen steeds groter wordende hordes aan mythologische vijanden. Hierbij worden elementen uit strategy-RPG's gecombineerd met tower defense: verzamel grondstoffen, bouw je dorp uit, maak je troepen sterker... en verdedig je dorp tegen alle aanvallers! Je wordt midden in de actie gedropt: probeer strategisch je troepen te ondersteunen, werk aan je zwakke punten en probeer je dorp opnieuw op te bouwen wanneer het je even allemaal tegenzit. De game is zowel solo als coöp met z'n tweetjes (lokaal) speelbaar. Bekijk de eerste trailer van deze veelbelovende titel hieronder.
Hordeguard: Winds of the North heeft nog geen releasedatum gekregen, de game is in ontwikkeling voor de pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ziet er leuk uit, eens in de gaten houden.
Ziet er goed uit!
Hell yeah, dit past echt helemaal in mijn straatje! Na van die games als Thronefall (die was echt belachelijk goed) ben ik zo in mijn element met dit soort Tower Defense‑titels. En Hordeguard tikt precies alle vakjes aan waar ik blij van word: vikingsfeer, stijlvolle low‑poly look, en golven vijanden om strategisch af te slachten. Instant wishlist!
Nice! Ik hou van TD games en vikings ga ik ook altijd wel goed op, dus deze ga ik in de gaten houden.
Zat al klaar om te zeggen "this ain't it, chief"- Maar na de trailer bekeken te hebben ziet het er eigenlijk wel interessant uit. Kijk uit naar de review voor deze game.... Ooit xD