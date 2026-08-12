De Vikingen staan nog steeds bekend als een heel ruig en wild volk. Meestal waren het de Vikingen zelf die plunderden, maar wat als de rollen eens omgedraaid werden? Maak kennis met Hordeguard: Winds of the North.

Verdedig je Vikingdorp in Hordeguard: Winds of the North

In deze nieuwe game van ontwikkelaar Black Deer Games krijg je de moeilijke taak om een Vikingdorp te verdedigen tegen steeds groter wordende hordes aan mythologische vijanden. Hierbij worden elementen uit strategy-RPG's gecombineerd met tower defense: verzamel grondstoffen, bouw je dorp uit, maak je troepen sterker... en verdedig je dorp tegen alle aanvallers! Je wordt midden in de actie gedropt: probeer strategisch je troepen te ondersteunen, werk aan je zwakke punten en probeer je dorp opnieuw op te bouwen wanneer het je even allemaal tegenzit. De game is zowel solo als coöp met z'n tweetjes (lokaal) speelbaar. Bekijk de eerste trailer van deze veelbelovende titel hieronder.

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Hordeguard: Winds of the North heeft nog geen releasedatum gekregen, de game is in ontwikkeling voor de pc.