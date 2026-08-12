Bubsy 4D krijgt gratis 'Black Hole'-update

Eerder dit jaar maakte de beroemde/beruchte bobcat Bubsy z'n terugkeer met Bubsy 4D. De ontwikkelaar heeft nu leuk nieuws, want deze game krijgt een grote update!

De 'Black Hole'-update voor Bubsy 4D is nu beschikbaar

Ontwikkelaar Fabraz en uitgever Atari laten, middels een korte trailer, weten dat de 'Black Hole'-update voor Bubsy 4D vanaf nu te downloaden is... en deze is volledig gratis! Je krijgt maar liefst vijftien nieuwe levels, die bomvol knotsgekke uitdagingen zitten. Natuurlijk horen hier ook beloningen bij (kleurrijke kostuums en meer), dus je hebt een reden om deze nieuwe content uit te spelen. Bekijk de trailer hieronder om een beeld te krijgen van wat je te wachten staat!

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Bubsy 4D is nu beschikbaar op PlayStation 4 & 5, XBOX One en Series X|S, Switch 1 & 2 en pc. Lees hier onze review over de terugkeer van deze franchise.