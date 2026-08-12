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Bubsy 4D krijgt gratis 'Black Hole'-update

Door Simon Verbeke
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Eerder dit jaar maakte de beroemde/beruchte bobcat Bubsy z'n terugkeer met Bubsy 4D. De ontwikkelaar heeft nu leuk nieuws, want deze game krijgt een grote update!

De 'Black Hole'-update voor Bubsy 4D is nu beschikbaar

Ontwikkelaar Fabraz en uitgever Atari laten, middels een korte trailer, weten dat de 'Black Hole'-update voor Bubsy 4D vanaf nu te downloaden is... en deze is volledig gratis! Je krijgt maar liefst vijftien nieuwe levels, die bomvol knotsgekke uitdagingen zitten. Natuurlijk horen hier ook beloningen bij (kleurrijke kostuums en meer), dus je hebt een reden om deze nieuwe content uit te spelen. Bekijk de trailer hieronder om een beeld te krijgen van wat je te wachten staat!

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Bubsy 4D is nu beschikbaar op PlayStation 4 & 5, XBOX One en Series X|S, Switch 1 & 2 en pc. Lees hier onze review over de terugkeer van deze franchise.

Bron: Atari
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Bubsy 4D
Bubsy 4D

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Fabraz

Uitgever

Atari

Release

22 mei 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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