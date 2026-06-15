XBOX-studio Compulsion Games moet knokken voor diens bestaan
Via Kotaku komt verontrustend nieuws naar buiten. Compulsion Games (South of Midnight, We Happy Few) staat op het punt gesloten te worden door Microsoft.
We kregen het onheilspellende bericht al te horen vanuit XBOX-CEO Asha Sharma: de volgende honderd dagen staan in het teken van de 'business reset', waarbij sommige medewerkers een 'vervelende waarheid' te horen gingen krijgen. De eerste poging tot bezuinigen is een feit, want de award-winnende studio Compulsion Games wordt richting de uitgang geduwd. De ontwikkelaar staat bekend om artistieke en ambitieuze verhalende singleplayer-games, zoals South of Midnight, We Happy Few en Contrast.
Meer dan honderd medewerkers zouden onderdeel zijn van het personeelsbestand. Enkele werknemers zouden al via social media aangegeven te hebben om op zoek te zijn naar nieuw werk. Het ziet er dan ook behoorlijk slecht uit voor de ontwikkelaar, die volop bezig zou moeten zijn met een kersverse IP. Is er nog hoop? Een klein vingerhoedje vol, want het management van Compulsion Games is nu aan het onderhandelen met Microsoft. Daarbij moet XBOX natuurlijk zelf met het bericht komen, voordat we het geheel kunnen bevestigen, maar de situatie is allesbehalve hoopgevend.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra er meer te melden valt, lees je het terug op Gameliner.
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Dat zou doodzonde zijn, South of midnight was voor mij een zeer geweldige game ( op de herhalende combat na). Maar wat een sfeer met een geweldige soundtrack. Zulkse pareltjes moet men koesteren en zou meer liefde mogen krijgen.
Ik hoor dat Ninja theory sluit. Waarom kondigen ze dan hun nieuwe game aan? Ik denk toch met al dit zooitje bij Xbox twijfel ik om.een Xbox te halen. En Gears e-day niet gewoon toch te spelen via GeForce now. Want het is een te grote rommel bij Xbox.
Het zag er allemaal fantastisch uit dat south of midnight, maar het verkoopt voor geen meter. Uiteindelijk zijn het ons gamers die stemmen met hun portemonnee. Dit is gewoon het resultaat daarvan.
En 14 jarige mo en Michelano hoef je al helemaal niet meer op te rekenen. Dus alles moet van de 30 plusser komen. Even gechargeerd.
Helaas.
Dat zou ik best zonde vinden, ben op de Switch 2 South of Midnight aan het spelen en vermaak me er prima mee. Ja erg diepgaand en vernieuwend is de gameplay niet, maar hij speelt echt wel lekker weg. We Happy Few vond ik ook prima te pruimen trouwens. Dus zou het persoonlijk zonde vinden als de studio opgedoekt wordt.
Het zat er dik in dat dit een keer ging gebeuren. Toch heb ik mij prima vermaakt met South of Midnight.
Ik denk dat SoM slachtoffer is geworden van de huidige tijd en onnodig als 'woke' bestempeld is. Zonde, want van wat ik hoor is het een aangename game.
Ja en ben bang dat er nog meer zullen volgen binnen Xbox.
Ze gaan de focus leggen op de grotere titels die het meeste geld binnen harken wat Shoarma al aangaf maar dan met andere woorden.
De studio’s met creatieve ideeën, nieuwe ip’s en risico projecten die een beetje geld in het laatje brengen gaan er de komende maanden als eerste aan.