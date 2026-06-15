XBOX-studio Compulsion Games moet knokken voor diens bestaan

Via Kotaku komt verontrustend nieuws naar buiten. Compulsion Games (South of Midnight, We Happy Few) staat op het punt gesloten te worden door Microsoft.

We kregen het onheilspellende bericht al te horen vanuit XBOX-CEO Asha Sharma: de volgende honderd dagen staan in het teken van de 'business reset', waarbij sommige medewerkers een 'vervelende waarheid' te horen gingen krijgen. De eerste poging tot bezuinigen is een feit, want de award-winnende studio Compulsion Games wordt richting de uitgang geduwd. De ontwikkelaar staat bekend om artistieke en ambitieuze verhalende singleplayer-games, zoals South of Midnight, We Happy Few en Contrast.

Meer dan honderd medewerkers zouden onderdeel zijn van het personeelsbestand. Enkele werknemers zouden al via social media aangegeven te hebben om op zoek te zijn naar nieuw werk. Het ziet er dan ook behoorlijk slecht uit voor de ontwikkelaar, die volop bezig zou moeten zijn met een kersverse IP. Is er nog hoop? Een klein vingerhoedje vol, want het management van Compulsion Games is nu aan het onderhandelen met Microsoft. Daarbij moet XBOX natuurlijk zelf met het bericht komen, voordat we het geheel kunnen bevestigen, maar de situatie is allesbehalve hoopgevend.

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra er meer te melden valt, lees je het terug op Gameliner.