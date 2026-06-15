Xbox Game Studios-topman Craig Duncan vertrekt na 18 maanden
Craig Duncan legt na 18 maanden zijn leidinggevende rol bij Xbox Game Studios neer. Hij was sinds november 2024 verantwoordelijk voor alle first-party studio's.
Volgens The Game Business zal Duncan deze week zijn laatste werkdagen bij Microsoft doorbrengen. Tot er een opvolger is gevonden, moeten de studio's het voorlopig even doen met de Chief Content Officer Matt Booty. De reden voor zijn vertrek zou te maken hebben met de aankomende ontslagronde en opmerkingen van CEO Satya Nadella en Xbox-topvrouw Asha Sharma, waarin werd gesteld dat de gamingdivisie niet winstgevend genoeg is.
Craig Duncan blijkt niet de enige te zijn die zijn biezen zal pakken. Ook Chief of Staff Louise O'Connor, die haar functie pas sinds vorig jaar bekleedde, verlaat het bedrijf. De twee kennen elkaar vanuit hun eerdere tijd bij Rare, daarom sprak Duncan nog wat lovende woorden over haar.
Wat de exacte plannen zijn van de geplande ontslagronde is nog niet bekend, al worden de eerste tekenen inmiddels wel zichtbaar. Mijn verwachting is dat er wat managementlagen zullen verdwijnen en dat teams worden samengevoegd, zoals ook bij eerdere ontslagrondes het geval was. Wat verwachten jullie dat er bij Xbox zal gebeuren?
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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