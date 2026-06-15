Xbox Game Studios-topman Craig Duncan vertrekt na 18 maanden

Craig Duncan legt na 18 maanden zijn leidinggevende rol bij Xbox Game Studios neer. Hij was sinds november 2024 verantwoordelijk voor alle first-party studio's.

Volgens The Game Business zal Duncan deze week zijn laatste werkdagen bij Microsoft doorbrengen. Tot er een opvolger is gevonden, moeten de studio's het voorlopig even doen met de Chief Content Officer Matt Booty. De reden voor zijn vertrek zou te maken hebben met de aankomende ontslagronde en opmerkingen van CEO Satya Nadella en Xbox-topvrouw Asha Sharma, waarin werd gesteld dat de gamingdivisie niet winstgevend genoeg is.

When I stepped into the role of leading XGS 20 months ago, my purpose was to serve our studios, our teams, and the people making our games. Together, we set out to deliver high-quality games, strengthen the cultural fabric across our studios, and help shape the future of the business. I’m proud to say we delivered many flawless launches that drove business success for the company.

Craig Duncan blijkt niet de enige te zijn die zijn biezen zal pakken. Ook Chief of Staff Louise O'Connor, die haar functie pas sinds vorig jaar bekleedde, verlaat het bedrijf. De twee kennen elkaar vanuit hun eerdere tijd bij Rare, daarom sprak Duncan nog wat lovende woorden over haar.

Louise has been a thoughtful, creative, and trusted partner who has consistently championed the craft and supported our studios with clarity and care. I’m grateful for everything she’s brought to XGS, and I’m sure she’ll be successful in whatever comes next for her.

Wat de exacte plannen zijn van de geplande ontslagronde is nog niet bekend, al worden de eerste tekenen inmiddels wel zichtbaar. Mijn verwachting is dat er wat managementlagen zullen verdwijnen en dat teams worden samengevoegd, zoals ook bij eerdere ontslagrondes het geval was. Wat verwachten jullie dat er bij Xbox zal gebeuren?