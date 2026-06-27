Sony verwijdert 551 films uit PlayStation-videobibliotheek

Met het verdwijnen van fysieke kopieën van games en films zijn steeds meer mensen bezorgd over het kopen, maar niet daadwerkelijk bezitten, van producten. Deze zorg wordt wederom versterkt door Sony, dat contact heeft opgenomen met gebruikers die een of meer van de 551 StudioCanal-films via de PlayStation Store hebben gekocht om aan te geven dat deze worden verwijderd en niet langer toegankelijk zullen zijn.

Volgens Sony worden de licentieovereenkomsten met StudioCanal stopgezet, waardoor 551 films en tv-series uit de PlayStation Store verdwijnen, waaronder Terminator 2, Hot Fuzz en From Dusk Till Dawn. Vanaf 1 september worden deze films uit de videobibliotheek verwijderd en zijn ze niet meer te bekijken. Het bedrijf maakt geen melding van enige vorm van compensatie of terugbetaling. De kennisgeving werd afgesloten met: "Klik hier voor een volledige lijst van de getroffen titels die niet langer worden ondersteund. Bedankt."

Wanneer je een aankoop doet en akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden, accepteer je dat je niets wat je koopt ook daadwerkelijk bezit. Sony kan je aankopen daardoor op elk moment van je afnemen, zonder dat je daar iets tegen kunt doen. Dit geldt ook voor games.

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Dit is ook een van de redenen dat mensen niet te spreken zijn over de digitale downloadcode die je in het hoesje van GTA 6 gaat ontvangen.