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Sony verwijdert 551 films uit PlayStation-videobibliotheek

Door Hannah Herzberg

Met het verdwijnen van fysieke kopieën van games en films zijn steeds meer mensen bezorgd over het kopen, maar niet daadwerkelijk bezitten, van producten. Deze zorg wordt wederom versterkt door Sony, dat contact heeft opgenomen met gebruikers die een of meer van de 551 StudioCanal-films via de PlayStation Store hebben gekocht om aan te geven dat deze worden verwijderd en niet langer toegankelijk zullen zijn.

Volgens Sony worden de licentieovereenkomsten met StudioCanal stopgezet, waardoor 551 films en tv-series uit de PlayStation Store verdwijnen, waaronder Terminator 2, Hot Fuzz en From Dusk Till Dawn. Vanaf 1 september worden deze films uit de videobibliotheek verwijderd en zijn ze niet meer te bekijken. Het bedrijf maakt geen melding van enige vorm van compensatie of terugbetaling. De kennisgeving werd afgesloten met: "Klik hier voor een volledige lijst van de getroffen titels die niet langer worden ondersteund. Bedankt."

Wanneer je een aankoop doet en akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden, accepteer je dat je niets wat je koopt ook daadwerkelijk bezit. Sony kan je aankopen daardoor op elk moment van je afnemen, zonder dat je daar iets tegen kunt doen. Dit geldt ook voor games.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Dit is ook een van de redenen dat mensen niet te spreken zijn over de digitale downloadcode die je in het hoesje van GTA 6 gaat ontvangen.

Bron: Kotaku
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 13:59

En dan vraagt men zich af waarom mensen illegaal downloaden of waar de uitspraak "if buying isn't ownership piracy isn't theft" vandaag komt.
Je zou toch geen auto stelen? Nee, maar je zou ook niet mijn auto komen innemen wanneer je stopt met de productie.

De laatste jaren koop ik steeds vaker klassiekers, of films die ik de moeite waard vind, op DVD of Blu-ray vanwege dit soort acties en de slechte beschikbaarheid op streamingsdiensten.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 10:25

Sony heeft de cursus “hoe naai je je klanten” succesvol afgerond zie ik

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 14:18

Ja klote, hierom is echt bezitten beter, dan ben jij de baas over wanneer je wat wilt kijken en hoe of wat... Ik heb het vermoeden dat het misschien een storm in een glaswater gaat zijn want het komt denk ik wel weer terug maar toch... Toont het nog maar weer eens aan waarom we zo waakzaam moeten zijn op fysiek en anders werken ze zelf piracy in de hand.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 dagen geleden om 09:39

Onacceptabel. Als er “kopen” staat bij een artikel is het gewoon bezit, als er in ellenlange voorwaarden wat anders staat vind ik dit alsnog niet rechtmatig. Ze zouden het woord “kopen” dan moeten veranderen in bijvoorbeeld “leasen”, of “huren zolang beschikbaar”. Ik verwacht dat Brussel dit soort mafia praktijken wel gaat aanpakken.

1
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 18:50

Ik heb een paar jaar geleden het grootste deel van mijn dvd's weg gedaan, maar de films en series waarvan ik zeker wist dat ze niet op blu-ray verkrijgbaar waren, heb ik bewaard. Zo heb ik altijd nog toegang tot Hector met Urbanus en Chef! met Lenny Henry.

1
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 12:30

Fysiek ftw!

2
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 11:46

Ik heb nog nooit online een film gekocht en wist persoonlijk niet dat je de toegang tot die film kon verliezen.
Zo'n praktijken moeten we inderdaad niet accepteren maar de aanbieders zullen wel recht in hun schoenen staan. In die ellenlange algemene voorwaarden, die bijna niemand leest, zal dit wel vermeld staan.
Zoals ik zei koop ik nooit digitaal een film, daarentegen kijk ik wel heel veel via streaming maar daarvan weet je meestal dat bepaalde content gaat verdwijnen. Films die ik heel erg koester koop ik wel op Blu-ray, die kunnen ze niet afnemen, tenzij ze gestolen worden.

0
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
1 week geleden om 11:41

En nog steeds zijn er mensen die zweren bij digitale content... Ik snap het gewoonweg niet. Hoe duidelijk wil je het hebben?

6
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